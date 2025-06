Que Aldama acabaría siendo del PP lo decíamos de coña los del lado malo de la historia cuando empezaron a salir los trapos sucios. Cuando todavía éramos capaces de seguir la trama prescindiendo de un 'crazy wall' instalado en la pared del salón de casa ... y sin miedo a parpadear, dándole a refrescar todo el rato, por si nos perdemos la penúltima subtrama. Era, digo, una manera sarcástica de poner sobre la mesa aquello tan viejo de que la izquierda defiende todo lo bueno y la derecha, todo lo malo. Ya saben: la izquierda está por las causas buenas y la derecha solo son ricos desalmados que quieren explotar a los de izquierdas (y acabar con la sanidad pública, la educación, subir los alquileres, apalear homosexuales y devolver las mujeres a la cocina). Esa idea, así a brocha gorda (la derecha convertida en enemigo a medida de una izquierda desilustrada), todavía campa a sus anchas entre una buena parte del acervo español. Sobre todo, entre los intelectualmente perezosos. Pero también, y ya es triste, entre algunas mentes dotadas, capaces de sofisticar el mensaje, aunque no se lo crean del todo. Así, si los primeros asocian 'todo lo bueno' con la izquierda (ahí tienen a Loles León –yo siempre voto al PSOE porque es lo que hacía mi familia y siempre lo haré–, a Esty Quesada –yo soy de izquierdas así que opino lo que diga la izquierda– o a Carlos Bardem –nos sentimos moralmente superiores porque somos moralmente superiores–), los segundos (llamémosle intelectuales) pueden articular el discurso de manera elaboradísima para, refinadamente, concluir que, si algo que hace la izquierda resulta no ser tan bueno, solo puede ser debido a que en realidad no era de izquierdas. Así, la izquierda está siempre libre de toda sospecha porque todo lo malo le es ajeno. De ahí el chistecillo: en cualquier momento, Aldama será de derechas. Pues bien, la realidad, en inaceptable y desequilibrada competencia, ha desactivado toda sátira y la parodia se ve incapacitada para ejercer sus funciones: el PSOE publicaba en sus cuentas en redes, tras el delirante cameo con frase de Aldama en la no menos delirante rueda de prensa de la periodista, fontanera y afiliada Leire Díez, que Aldama estaba haciendo campaña por el PP. La publicación ha sido eliminada rápidamente, pero para entonces ya llevaba miles de visualizaciones y comentarios. Alguien ha debido de pensar en algún lugar de Ferraz (en conserjería o enfermería) que eso era pasarse incluso para ellos, que ya es. «Víctor de Aldama, imputado en el caso Delarme y en el caso Hidrocarburos, entra en campaña para apoyar la candidatura de Feijóo en el próximo congreso del PP. El aval que le faltaba», rezaba el tuit, ilustrado con un vídeo de Aldama seguido por periodistas. Ninguna referencia que contextualizase lo que realmente hacía donde la periodista de investigación y experta en cañerías. Pero, tranquilos, esto no es un bulo ni es desinformación. Como mucho habrá sido una mala interpretación, una sin malicia. Y habrá sido cosa del 'community manager', al que nadie conoce. Seguro que es de derechas.

