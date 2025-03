La cala reúne los tópicos de los anuncios roncola. Su forma recuerda a la de una herradura, su agua es transparente y las chicharras amarradas en los pinos anclados sobre la costa estriludan sofocadas por el calor. Cuatro chicas ríen mientras chapotean en el mar. ... Disfrutan. Nadan. Juegan. Todo parecería normal si no fuese porque van vestidas desde la coronilla hasta los tobillos. Pañuelo en la cabeza, una suerte de neopreno oscuro les envuelve el cuerpo y unos escarpines les cubren los pies. Son musulmanas. Uno respeta las creencias del prójimo porque exige idéntico trato para la mía. El contraste de las cuatro chicas, cuando salen del mar buscando el refugio que ofrece la sombra de un afilado farallón, con las que van desnudas de cintura para arriba, es un choque de civilizaciones en versión vacaciones de agosto y dame una fritanga de calamares con sangría, papito, que tengo hambre y sed.

Las observó y, de repente, recuerdo 'Sumisión', la novela de Houellebecq. Me gustó. El libro brindaba múltiples capas y encontré muy interesante la idea que desliza sobre el suicidio de Europa. El Islam te corteja, te seduce, te atrae, te cautiva y… te somete. Lo que no entendí fue la formidable polémica que arrastró la novela. Solo puede comprenderse si asumimos que, en efecto, vivimos en una sociedad harto pacata, esclavizada por el miedito a salirnos de la manada, atrapada por el bienquedismo ramplón, hechizada por los gurús dictando las normas de lo políticamente correcto. Las chicas ataviadas con el burkini regresaron al agua. No se intuía en ellas un gesto de rebeldía, ese desagrado por ir en plan buzo a pleno sol. Más bien desprendían felicidad. Se aproximó un cochazo con las lunas polarizadas usad

s por los narcos y los que ocultan algo. El vehículo chifló tres golpes de claxon y las amigas marcharon hasta sus entrañas al galope. Algunos se escandalizaron barbaridades con 'Sumisión', en cambio uno se escandaliza cuando cuatro jóvenes renuncian al sensual placer del mar embutidas en su blindaje.