Fue la última morada de los neanderthales y la actual vivienda de unos monos, cleptómanos y espabilados, que chantajean a los turistas que buscan el toque pintoresco para conseguir su galleta o su cacahuete de cada día. Todo eso es Gibraltar. Pero Gibraltar también ... es una vergüenza eterna y un bochorno perpetuo, el descabello trapero justo bajo nuestra nuca, el jirón desflecado de un imperio que ya no existe aunque ellos crean que sí, la ensoñación caduca de entrañas huecas que mira hacia el fulgor de África y el paraíso de las empresas opacas que eluden impuestos mediante ingeniería financiera permitida por esta vieja Europa nuestra tan decadente y pusilánime. La roca como refugio de piratas, corsarios y bucaneros de antaño, el peñón como covachuela de los bandoleros de hoy que acuden discretos a esa gran lavandería para purgar sus pecados de calderilla.

Gibraltar es ese grano en nuestro culo que a veces cae en el olvido hasta que, de nuevo, escuece. Y entonces recordamos lo de Gibraltar, esa afrenta que permanece siempre ahí. El estrecho de Gibraltar es una suerte de pista de coches de choque de las ferias donde todos huyen de la colisión, pero a veces los barcos corcovean sobre las olas y, tras una embestida, uno de ellos embarranca y suelta desde la herida de su casco la bilis acumulada que alcanza las playas para teñirlas de luto. Gibraltar es la mole del 'money-money' y se escaquearon tras el accidente porque no iban a permitir la ayuda española. La exministra Trujillo prefiere marroquinizar Ceuta y Melilla antes que recuperar Gibraltar. Curioso. Y nuestro Gobierno no se ha pronunciado acerca de esa embarcación escorada que derrama su grasiento, pringoso aceite. Creí que me moriría sin ver a la selección española conquistar la Eurocopa y el Mundial. Luis Aragonés, el Sabio de Hortaleza, alias 'Zapatones', diseñó el camino. Supongo que me moriré sin que en Gibraltar ondee nuestra bandera. Me extrañaría que llegase a presidir nuestro país un tipo de tantos huevos y talento como Aragonés.