La imperiosa necesidad de recolectar votos les trasladan hacia las redes sociales de juventud y bisutería. TikTok. Ahora nuestros políticos se han apuntado al TikTok de baile frenético porque sus asesores les recomiendan estar ahí, hablar ahí, culear ahí, discursear ahí, basurear ahí. En los ... USA han prohibido a los miembros del Congreso engancharse al TikTok porque este viene de China y, según apuntan, más allá de la guerra tecnológica que les sacude, en esa red pueden cotillear incluso la talla de calzoncillos y el modelo que utilizas. TikTok es la puerta por donde se cuelan los espías chinos para destripar tus rincones más oscuros y lo que sea menester.

Y mientras unos se blindan para prevenir las posibles artimañas del adversario, otros, los nuestros, abrazan entusiasmados la aplicación para gustar, para dejarse ver, para alcanzar los apetitos de la mocedad que acudirá despistada hacia la urnas, para intentar parecer molón, para demostrar que no son saurios en vías de extinción. En España se destacaba, fundamentalmente, por el pudor y el exagerado sentido del ridículo que nos impedía, ante la duda, caer en desaguisados. Dignidad ante todo. Se podía errar, tropezar y perder, pero manteniendo la dignidad. El pudor se disolvió cuando, en aquellas primeras telerrealidades, los concursantes, algunos bastante talludos, lloraban sin recato cuando sus casposas trifulcas de encierro doméstico y catódico. Fue sorprendente descubrir la súbita pasión hacia la llantina tontiloca. Y el sentido del ridículo se esfumó cuando nuestros jefes se apuntaron a redes sociales como TikTok para rejuvenecer sus perfiles como quien se bebe un elixir de resurrección facial comprado a un brujo de pacotilla. Llámenme antiguo, pero uno prefiere a los políticos serios, adustos, memoriones y cabezones que huyen de las redes como gancho para atraer electores. Pero sospecho que ya no existen. Si encuentro uno, les aseguro que tendrá mi voto. Siempre y cuando no sea un comunista, claro. En fin, ustedes ya me entienden…