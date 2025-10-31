Suscribete a
Perdigones de plata

Reinventarse

Mientras Koldo rotura su campito, Alves sermonease a su vera en pleno trance

Ramón Palomar

Observa uno gozoso que algunas personas talludas son capaces de reinventarse, ese gran mantra que numerosos pensadores, pensadores de pacotilla, se entiende, nos recomiendan. No sabe uno qué es peor, si acudir a la 'reinvención' como si fuésemos seres de quita y pon o tragarse ... esa otra paparrucha que nos asegura que sólo escapando de nuestra zona de confort progresaremos. Qué manías proyectan los que pretenden sorbernos la sesera, por favor. Sólo saldría de mi amada zona de confort con los pies por delante. Y si me piden que me reinvente, exijo eutanasia rápida o me arrojo por el balcón. ¿Y de qué me reinvento si, así en general, soy bastante inútil? Que se reinventen ellos. Le preguntaron a Pla que si estaba «a favor del progreso», y el de la boina contestó que él prefería «el regreso». Y uno a Pla no le lleva jamás la contraria.

