Observa uno gozoso que algunas personas talludas son capaces de reinventarse, ese gran mantra que numerosos pensadores, pensadores de pacotilla, se entiende, nos recomiendan. No sabe uno qué es peor, si acudir a la 'reinvención' como si fuésemos seres de quita y pon o tragarse ... esa otra paparrucha que nos asegura que sólo escapando de nuestra zona de confort progresaremos. Qué manías proyectan los que pretenden sorbernos la sesera, por favor. Sólo saldría de mi amada zona de confort con los pies por delante. Y si me piden que me reinvente, exijo eutanasia rápida o me arrojo por el balcón. ¿Y de qué me reinvento si, así en general, soy bastante inútil? Que se reinventen ellos. Le preguntaron a Pla que si estaba «a favor del progreso», y el de la boina contestó que él prefería «el regreso». Y uno a Pla no le lleva jamás la contraria.

Sin embargo, disfruto morboso cuando algunas personas deslizan sus pasos sobre esas sendas que a uno se le antojan peligrosísimas. Su valor me parece admirable. Aunque desde luego ignoro si se han reinventado de verdad verdadera o le han echado morro para dramatizar sus problemas y esperar nuestro perdón. Dani Alves muta en predicador y se dedica, como Peret en su momento, o como aquel Burt Lancaster de 'El fuego y la palabra', a vindicar las palabras de la Biblia que a él le han iluminado tras sus disolutos pecados noctívagos. Y Koldo se recicla en hortelano de frutas de la pasión, kiwis y acaso chirimoyas, en lo que supondría un sincero homenaje a las composiciones melódicas del hermanísimo. Koldo, personaje sin duda fascinante, abraza la naturaleza en un retorno a la sacrosanta pachamama desde una perspectiva algo frailuna. Las plantas, el sol, trabajar con las manos, oler la fértil tierra, sudar con vigor, lucir un gorrito de paja, en fin… He aquí otro hombre que redime su turbulento pasado mediante el noble esfuerzo físico. Para redondear estas muestras de reinvención, lo suyo sería que, mientras Koldo rotura su campito, Dani sermonease a su vera en pleno trance.

