«Incluso los más duros lloran durante su primera noche en la trena». La frase es de Edward Bunker, escritor y guionista admirado por Tarantino, y el tipo conocía el paño, pues su vida transcurrió más tiempo intramuros que al aire libre. En esta ... vida encadenamos una sucesión de 'primeras veces' que castiga o anima nuestra frágil osamenta. No importa en qué fase nos incrustemos, te descuidas y, zasca, chapoteas en una 'primera vez' de algo, de lo que sea. La ventaja es que así escapamos del muermo que nos suele corroer, la desventaja es que algunas de esas 'primeras veces' pueden resultar harto dolorosas.

El primer berrido allá en la cuna, el primer zapatillazo terapéutico que descerrajó la madre contra nuestro terso culo, el primer moco colgando como una morcilla verdosa desde nuestra fosa nasal sin que nadie nos avisase del ridículo que hacíamos, el primer beso con lengua, el primer amor, la primera vez que nos rompieron el corazón gracias a esa cornamenta que nos enchufó una novia porque se encaprichó de un tío que conducía un Renault 5 Turbo, el primer pedo insensato y aquel grimoso vértigo en el portal de tu morada, el primer pitillo de ocio veraniego, el primer suspenso cuando desembarcaste en la Universidad, la primera vivienda que casi era un piso patera, el primer y confuso y desastroso kiki, el primer contrato que firmaste, el primero bodorrio, el primer divorcio, la primera vez que pagaste a Hacienda y flipaste con lo que trincaban de tu nómina, el primer yo qué sé… Ah, la vida no es sino desfloramiento continuo, unas veces tachonado de cicatrices y otras festoneado de gozo. Apuntan los amantes de la estadística que asistimos a una primera vez, y no es otra que la de un diputado que desvían hacia el trullo. También es verdad que, hace bien poco, con el fallo que condena a un fiscal general, nos chutaron otra primera vez asombrosa. Con estos descalabros primerizos, en realidad, padece nuestra democracia. La están encalomando briosos sin vaselina ni mantequilla ni margarina. Papi, qué daño.