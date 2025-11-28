Suscribete a
ABC Premium

Perdigones de plata

La primera vez

La vida no es sino desfloramiento continuo, unas veces tachonado de cicatrices y otras festoneado de gozo

Clásicos populares

Morderse la lengua

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Incluso los más duros lloran durante su primera noche en la trena». La frase es de Edward Bunker, escritor y guionista admirado por Tarantino, y el tipo conocía el paño, pues su vida transcurrió más tiempo intramuros que al aire libre. En esta ... vida encadenamos una sucesión de 'primeras veces' que castiga o anima nuestra frágil osamenta. No importa en qué fase nos incrustemos, te descuidas y, zasca, chapoteas en una 'primera vez' de algo, de lo que sea. La ventaja es que así escapamos del muermo que nos suele corroer, la desventaja es que algunas de esas 'primeras veces' pueden resultar harto dolorosas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app