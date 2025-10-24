Pasan los años, las nuevas generaciones toman el relevo luciendo su pelo brócoli (moda capilar impuesta por Lamine Yamal). Dependemos de las nuevas tecnologías, los personajes que son como una caricatura andante de puro estraperlo animan nuestras jornadas y, en fin, nos adaptamos al ... batiburrillo habitual o novedoso. Pero hay algo que permanece. En concreto, una ciudad. Me refiero a Perpiñán, ese lugar casi legendario que actúa como si fuese nuestra rebótica espiritual, nuestra trastienda entre modosa y cachonda de pecados variados. Perpiñán, tan lejos y tan cerca.

Si los facinerosos del lado perdedor de la vida, en las novelas negras yanquis a lo Ellroy, disponen de la abracadabrante Tijuana para reponer fuerzas, urdir bellaquerías o disfrutar de juergas salvajes, nosotros nos conformamos con Perpiñán. El otro lado de la frontera atrae porque permite, en ocasiones, rectificar o maquillar nuestra biografía. En esos nuevos paisajes fingimos ser otra persona. La progresfera de los setenta viajaba mucho, en autobús como aquellos personajes del viaje de Pla, hasta ese plaza gabacha para visionar películas tan prohibidas como sosas, tan verdes como bobas. De ese modo creían jugarse el pellejo contra Franco. Entre ellos supongo que se concedían medallas al valor bermellón, que tragarse 'Emmanuelle' sin duda equivalía a recibir un par de melancólicos porrazos de los grises. Pero uno les hubiese condecorado por ser capaces de apreciar una obra tan espantosa y repugnante como 'El último tango en Paris', que eso sí tiene cojones. Tras sufrir un bache, Perpiñán recupera su esplendor pues el próximo lunes (¿o era el martes?), se reúne la plana mayor de Junts para discutir si rompen o no con el gobierno. Escogen Perpiñán, imagino, por razones sentimentales, pues para ellos esa urbe forma parte de sus amados países catalanes. Si París bien vale una misa, Perpiñán merece un místico rato de independentismo beatorro. Sor Miriam y Fray Carles nos sermonearán desde sus púlpitos. Uno, por si acaso, se confiesa apóstata.