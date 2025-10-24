Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue aquí la entrega de los Premios Princesa de Asturias

Perdigones de plata

Perpiñán

Sor Miriam y fray Carles nos sermonearán desde sus púlpitos

Jugar en primera

Un hombre precavido

Ramón Palomar

Ramón Palomar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pasan los años, las nuevas generaciones toman el relevo luciendo su pelo brócoli (moda capilar impuesta por Lamine Yamal). Dependemos de las nuevas tecnologías, los personajes que son como una caricatura andante de puro estraperlo animan nuestras jornadas y, en fin, nos adaptamos al ... batiburrillo habitual o novedoso. Pero hay algo que permanece. En concreto, una ciudad. Me refiero a Perpiñán, ese lugar casi legendario que actúa como si fuese nuestra rebótica espiritual, nuestra trastienda entre modosa y cachonda de pecados variados. Perpiñán, tan lejos y tan cerca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app