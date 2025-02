La orgía, así en general, supuso un mito de cuando nuestra pubertad de Santa Transición y destape a tutipleni gracias a esas películas clasificadas 'S' que forjaron nuestra educación sentimental de cine de reestreno con tufo a vapores de sudor, actrices de piel canela ... como Laura Gemser y adefesios bajitos de mirada bizca como aquel Alvaro Vitali. Resistir toda aquella entrañable basura de celuloide de cuarta división supongo que nos inmunizó para las crueldades de la vida. Superar aquella empanada mental fortaleció nuestros apetitos.

Durante los interminables veranos en el pueblo los chavales nos enganchamos a la chismografía propia de vieja de visillo. Los primeros jipis ya circulaban por allí peludos, desaliñados, sosegados, fumando sus porros y bebiendo morapio a su aire. La verdad es que no molestaban y, además, proporcionaban cierto color entre la morosidad imperante. Pero circuló un bulo maravilloso, que los bulos no son de ahora aunque algunos se dediquen a gimotear al respecto. El rumor apuntaba que, por la noches, se reunían en un chalé para disfrutar de los placeres húmedos organizando orgías. La leyenda nos pareció cierta, con lo cual sentimos una envidia atroz, feroz, inmensa. ¡Orgías en el pueblo! Nosotros, que no habíamos catado ni un beso con lengua, nos trastornamos. Menuda suerte la de esos jipis chapoteando en el fango de una lujuriosa masa cárnica de mollas y recovecos insondables, amontonados como reptiles frenéticos. Años más tarde me topé con uno de aquellos jipis y le pregunté por sus orgías. Estaba gordinflas y alopécico, que suele ser el destino de aquellos voluntariosos jipis. Me miró asombrado. Me confesó que les habría encantado elaborar refriegas de ese fuste, pero que no. Jamás me hubiese apuntado a un frotamiento colectivo por mera higiene y porque la intimidad en el trance del amor se me antoja fundamental. Andan organizando, a estas alturas, una orgía en no sé qué pueblo. Creo que han pinchado. Y es que, las orgías, como todo mito, nunca existieron en la realidad.