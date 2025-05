EN casa uno reclamaba caprichos y la respuesta era siempre «no». Pedí una bici de carreras, una guitarra eléctrica, pasta para jugar al billar en los recreativos como el Paul Newman de 'El buscavidas' y cualquier ocurrencia de esa temporada, pero sólo obtuve de ... mis padres un firme «no». A veces pedía por pedir, por probar, por mera tradición. Pero seguían contestando «no». Me aseguraban comida, techo, lecho, libros a porrillo y la calderilla justa para sumergirme en la oscuridad de misterio poético de una sala de cine una vez a la semana. «¡Saco buenas notas!», exclamaba histrión para extorsionarles. «Si repites curso, te quedas sin playa», apostillaban riéndose. Lo curioso es que no arrastro ningún trauma. Al contrario, agradezco ese «no» austero y rutinario, así como la educación recibida pues bien pronto entendí que, en la vida, no se podía tener todo.

Pero el cotarro evolucionó y cebamos a la dulce mocedad justo con lo contrario. Falseamos la realidad, no les contamos que el mundo, a veces, es un lugar áspero, hostil, cruel. Les educamos entre algodones y les concedimos cualquier petición. Erradicamos el saludable «no» y abrazamos el facilón «sí». Sí a los viajes exóticos, a un sueldazo sin esfuerzo, a lo de ser guapos gracias a los filtros de las redes sociales y al derecho a pillar curdas demoledoras de garrafa y botellón. Sí a lo de disfrutar de una existencia plagada de mimos, 'biquiños' y abrazos por la mañana, por la tarde y por la noche, no sea que se sientan malqueridos y se trastornen. Pero luego crecieron y la calle les golpeó como un derechazo de Dum-Dum Pacheco que les noqueó y entonces se instalaron en la queja. Nadie les dijo, acaso por simple cobardía, pobrecitos, que no se podía tener todo y por eso ahora se lamentan mientras caminan erráticos como zombis. A uno le encantaría lucir la elegancia bizarra de Lee Marvin en 'A quemarropa', pero me adapto con mi chasis tirando a cochambroso. No, no se puede tener todo y, además, tampoco pasa nada. Que alguien les avise, por favor.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Regalos

familia

Infancia

Padres