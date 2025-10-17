El sencillo bolso de la difunta Reina de Inglaterra despertaba enorme interés porque se especulaba sobre su contenido. ¿Y qué llevaría en ese breve zurrón tan de Mildred Roper? Siempre creí que la normalidad presidía las entrañas de ese recipiente que agarraba con las ... dos manos en plan caniche. El inocente bolsito a modo de escudo que te protege de la hostilidad exterior. El inofensivo bolso como barrera que te blinda de pelmas y otros pufos cuando las giras entre populares y folclóricas.

Quizá las mochilas que se balancean sobre las espaldas de muchos señores no son sino la versión masculina del bolso de la mujer. Los hombres modernos, vaya, también esconden sus secretos, sus cepillos anticalvicie o sus bocatas de chorizo en la panza de esos morrales de diseño siempre prácticos para el devenir cotidiano. Observen a Koldo, bigardo de proporciones colosales, pegado a una mochila por si acaso el juez le mandaba al Trullo's Palace. «Hombre precavido vale por dos…», susurró. Uno dice 'prevenido', pero bueno, tampoco vamos a ponernos tan finos. Y fíjense si era precavido/prevenido que disponía de un cuarto sobre, un sobre especial, para las derramas en lumiascas. Koldo y su mochila representaban una estampa no sólo cautelosa, por lo que pudiese pasar, sino como de retorno a la infancia, al colegio. El macuto que portaba el recadero de lujo nos indica que, en su pecho trufado de rincones oscuros, burbujea cierta resignación. Digamos que acepta lo inevitable; esto es, intuye que tarde o temprano sus huesos terminarán bajo la sombra porque tanta mandanga grabada supone un pasaporte hacia la rutina intramuros. Y digerir este hecho se me antoja entrañable: he aquí un titán derribado que acepta su destino como los antihéroes de las películas de J.P.Melville. ¿Y qué yace en la mochila de Koldo? Sospecho que el habitual chándal taleguero y, a lo mejor, unas cuantas chistorras para no perder el gusto por la vida. Lo siento, pero si no disparo la facilona referencia a las chistorras, reviento. Ustedes perdonen.