En España, de fontanería entre fina y grotesca andamos sobrados, por ejemplo doña Leire

Perpiñán

Ramón Palomar

No me acuerdo del nombre del señor, sólo de sus méritos: es premio Nóbel de Física y además apadrinó, o amadrinó, o se amancebó, o masajeó, que ya no sé, una IA. Confirmamos que se trata de un verdadero cerebrito, eso desde luego. Y ... me ha gustado la sentencia que ha derramado sin recurrir a florituras verbales o discursos de empanada mental a lo Yolanda Díaz. «¡Hazte fontanero!», nos recomienda, y supongo que sobre todo su advertencia se dirige hacia la atrotinada juventud que busca trabajo en mitad de este convulso mercado laboral. La IA, según afirman, fumigará las tareas relacionadas con la creatividad, pero jamás sustituirá (bueno, hasta que irrumpan los robots multiusos) a los electricistas, fontaneros, carpinteros y resto de oficios que necesitan mano de obra experta.

