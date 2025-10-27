PERDIGONES DE PLATA
No me acuerdo del nombre del señor, sólo de sus méritos: es premio Nóbel de Física y además apadrinó, o amadrinó, o se amancebó, o masajeó, que ya no sé, una IA. Confirmamos que se trata de un verdadero cerebrito, eso desde luego. Y ... me ha gustado la sentencia que ha derramado sin recurrir a florituras verbales o discursos de empanada mental a lo Yolanda Díaz. «¡Hazte fontanero!», nos recomienda, y supongo que sobre todo su advertencia se dirige hacia la atrotinada juventud que busca trabajo en mitad de este convulso mercado laboral. La IA, según afirman, fumigará las tareas relacionadas con la creatividad, pero jamás sustituirá (bueno, hasta que irrumpan los robots multiusos) a los electricistas, fontaneros, carpinteros y resto de oficios que necesitan mano de obra experta.
Hazte fontanero, sí. Justamente en España, de fontanería entre fina y grotesca andamos sobrados, por ejemplo con doña Leire, una que es cinturón negro en cañerías y máster en grifos preñados de óxido. Por no hablar de su doctorado en bajantes de chivatazos que buscan rociar de aguas turbulentas al adversario farruco que no obedece al gran jefe. Hazte fontanero, ya te digo. Pero conozco a varios fontaneros de los que ganan pasta gansa, de los que mantienen una cola de clientes esperando su arte más larga que la de un neurocirujano, y por nada en el mundo quieren que sus descendientes embarranquen en esas tareas. No les apetece, en fin, que sus hijos se zambullan en los inodoros ajenos, verdaderos tronos de la sacrosanta intimidad, cuando estos se atascan porque se han indigestado con una sobredosis de toallitas limpiaculos o de lo que sea. Hazte fontanero, oye. Pero una cosa es practicar espeleología en las cloacas del poder y de sus satélites, saltando de una trapisonda apestosa hacia un chanchullo de borborigmos y moho, y otra muy distinta apechugar con un parroquiano histérico que gime perruno porque el calentador no chuta y se ducha con agua fría. Hazte fontanero, claro. Pero fijo que los retoños del premio Nóbel no lo son.
