Ahora no lo sé, pero cuando chaval en el instituto no recibíamos clases de educación sexual. Esos temas se reservaban para la clandestinidad de los recreativos, y sólo hablabas de esas gimnasias con los amigos, lo cual disparaba los morbos pues las exageradas leyendas ... colmaban de dicha nuestros ignorantes espíritus. Las primeras lecciones vinieron con las revistas destapistas y las películas clasificadas 'S'. Se fortaleció nuestro aprendizaje gracias a las novelas de 'La sonrisa vertical', volúmenes que nos prestaban primos más mayores o tíos solterones que actuaban como pigmaliones de pellejos pálidos como sábanas de raso. Servidor incluso leyó bastante al marqués de Sade para fingir erudición de pacotilla. Y qué aburrido, el tío, cuando se ponía a filosofar. Pero bueno, como coartada para narrar orgías no estaba mal visto.

Sin embargo, pese a todas aquellas esforzadas enseñanzas autodidactas, coño, lo del 'helicóptero' de Koldo ha conseguido sumirme en la perplejidad. Es que ni idea. En materia de helicópteros uno sigue fascinado, y también anclado, frente a la famosa escena wagneriana de 'Apocalipse now'. Jamás unos bichos alados escupiendo fuego se bambolearon con la elegancia de unos bailarines de ballet anabolizados por una virilidad asombrosa, guerrera, letal. Pero en los terrenos del amor húmedo, ni siquiera sospecho a qué responde la técnica helicopteril. En un simulacro de periodismo de investigación he preguntado a personas doctas, curtidas. Sólo han balbuceado vaguedades, teorías algo descalabradas. Y no han alcanzado deseado consenso, con lo cual intuyo que tampoco tienen ni idea. La estampa de Koldo aumenta con estas patochadas verbales dignas del peor cine para adultos. No puede ser que exista alguien tan desahogado. Resulta tan cómico que, en breve, dejará de interesar porque la realidad de sus audios representan, sin pretenderlo, una parodia insuperable. Necesito una telecomedia protagonizada por Leire 'la fontanera' y Koldo 'el helicóptero'. Qué gran dúo formarían. Éxito garantizado.

