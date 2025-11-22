Suscribete a
ANÁLISIS

¿Sin pruebas?

Es difícil transmitir menos confianza en el Estado de derecho, ser menos respetuoso con la independencia judicial y con la división de poderes

Salvador Viada

La sentencia no se ha publicado aún. Sabemos que Álvaro García Ortiz, todavía fiscal general del Estado, ha sido condenado por un delito de revelación de secretos del art. 417.1 del Código Penal, pero no se conocen ni los hechos declarados probados ni ... la fundamentación jurídica de la sentencia, espacio en el cual se valora la prueba por el tribunal sentenciador. Pero esa minucia no ha impedido que algunos altos cargos del Gobierno sostengan que la condena se ha producido «sin pruebas», llegando incluso el ministro Óscar López a señalar que «si se atreven a condenar sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?».

