tiempo recobrado

Siempre Bayona

La vida es un continuo fluir en el que, a cierta edad, las ausencias empiezan a ser más numerosas que las presencias

Descanso permanente en La Mareta

Humano, demasiado humano

Pedro García Cuartango

La mejor vista de la bahía de Bayona es el promontorio de Santa Marta, en el que hay una ermita del siglo XIII. Hasta allí llegó Francis Drake en 1585, que incendió el templo en su batalla contra el conde de Gondomar. A estas ... tierras arribaron también las naves de Julio César antes del nacimiento de Cristo cuando los romanos edificaban altares al sol. Creían que las costas de Galicia eran los confines del mundo. Suelo caminar hasta un banco, situado en la punta de esta pequeña península, desde donde se ven los barcos anclados en el puerto y las murallas del parador de Monte Real. Al otro lado, está América.

