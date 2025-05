No hay otro remedio para analizar lo que ocurrió ayer en La Moncloa que recurrir de nuevo a Guy Debord. El filósofo francés señala que las sociedades postindustriales se caracterizan por la inmensa acumulación de espectáculos. Precisa que el espectáculo no es sólo el producto ... de las técnicas masivas de difusión de imágenes sino, sobre todo, una forma de ver el mundo que se ha «objetivado». Una forma de irrealidad que desplaza lo real y en la que la noción de verdadero y falso pierde su sentido.

Así es como podemos entender el acto de Pedro Sánchez, que, según el relato del PSOE, pretendía mantener un contacto directo con los ciudadanos. El énfasis en esta idea de cercanía no hace más que poner de relieve el alejamiento del presidente del Gobierno de sus bases y de una realidad social que para él es puramente virtual.

Es obvio que Sánchez, como muchos de sus predecesores, vive aislado en una torre de marfil. Su soledad se ha ido agudizando conforme avanzaba un mandato en el que se ha cuidado de viajar a escenarios siempre elegidos por sus asesores y de conceder entrevistas a medios afines. El miedo a ser silbado en actos espontáneos ha mermado sus movimientos.

Sánchez no va al cine, al teatro, ni pasea por la calle ni entra en un supermercado. Puede que sean exigencias del cargo, pero lo cierto es que ha perdido el contacto con la sociedad y sólo percibe la realidad a través de las encuestas y los medios de comunicación.

Esto lo analiza muy bien Debord cuando señala que el espectáculo se escinde de lo real, se desdobla, de suerte que la representación se convierte en finalidad última de la política. Las ideologías pasan a segundo plano y lo que importa es el relato, que adquiere una absoluta autonomía sobre los hechos.

Dando un paso más allá, Debord dirá que el espectáculo es negación de la vida y simple apariencia. Y ello con el ánimo de seducir al espectador al hacerle creer que participa cuando en realidad sólo mira. Eso es lo que fue ayer la escenografía de La Moncloa: una ilusión, una ficción, un juego en el que el mago saca una paloma de la chistera.

No deja de ser paradójico que Sánchez se lamente ahora de que su mensaje no llega cuando ha dedicado tantos esfuerzos y tanta energía al relato, como se pudo constatar en sus largos monólogos televisivos durante la pandemia con el Parlamento cerrado.

El presidente tiene una absoluta fe en el espectáculo, que, como subraya Debord, es el triunfo de la apariencia que se manifiesta sin probabilidad de réplica. No hay debate, no hay ideas, no hay programas. Sólo queda el 'pathos' aristotélico, pura retórica para manipular sentimientos. De lo que Sánchez no es consciente es que el declive de cualquier liderazgo empieza por el vaciamiento del lenguaje, algo en lo que él es maestro.