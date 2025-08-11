Suscribete a
Las reglas han saltado por los aires

Si la UE no es capaz de desempeñar un papel activo frente a este destrozo del derecho internacional, su declive será irreversible

Pedro García Cuartango

Según leo en 'The New York Times', Trump y Putin han estado negociando en secreto un acuerdo sobre Ucrania que supondría que Rusia abandonaría una parte de los territorios ocupados, pero se quedaría con Donetsk, Lugansk y Crimea. Ucrania se comprometería a no entrar ... en la OTAN. El acuerdo sería materializado en el encuentro bilateral en Alaska el próximo viernes, al cual no han sido invitados en principio Zelenski ni la UE.

