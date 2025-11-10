Suscribete a
Reflexiones sobre el franquismo

El franquismo significó el triunfo de la fuerza sobre el de la razón. Venció, pero no convenció

La verdad y la apariencia

Cuando las apariencias no engañan

Pedro García Cuartango

Franco murió en la cama. Una obviedad que merece la pena ser recordada porque su régimen logró sobrevivir 36 años a pesar del aislamiento internacional y una oposición democrática que no logró desalojarle del poder. Cuando el general falleció hace medio siglo, existía una 'mayoría ... silenciosa', como se decía entonces, que asumía pasivamente una dictadura que había impulsado un fuerte crecimiento económico, la creación de una clase media y un incipiente estado del bienestar. Esa mejora de las condiciones de vida era la principal fuente de legitimidad del franquismo.

