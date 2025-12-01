Suscribete a
Nicea, Dios y León XIV

Mis sentidos me dictan que nuestro destino es la nada. Y eso me produce una angustia que se incrementa al entrar en la vejez

Cuando el fin sí justifica los medios

El camello por el ojo de la aguja

Pedro García Cuartango

El Papa León XIV acaba de visitar Nicea, donde la Iglesia condenó el arrianismo en el año 325. Aquel concilio rechazó la idea de que Jesucristo carecía de una divinidad plena. Durante cuatro siglos, el arrianismo provocó guerras y conflictos hasta el punto de que ... varios emperadores como Constancio II y Valente abrazaron este credo, al igual que muchas tribus bárbaras.

