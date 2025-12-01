El Papa León XIV acaba de visitar Nicea, donde la Iglesia condenó el arrianismo en el año 325. Aquel concilio rechazó la idea de que Jesucristo carecía de una divinidad plena. Durante cuatro siglos, el arrianismo provocó guerras y conflictos hasta el punto de que ... varios emperadores como Constancio II y Valente abrazaron este credo, al igual que muchas tribus bárbaras.

León XIV reafirmó la doctrina de Nicea, que comparte también la comunidad ortodoxa. Y dijo unas palabras que han pasado desapercibidas, pero que son muy significativas: «Debemos distinguir el núcleo de la fe de las fórmulas y formas históricas que lo expresan, que son siempre parciales y provisionales».

Ciertamente los ritos y las representaciones cambian. El propio cristianismo ha evolucionado desde Nicea, cuando Constantino puso fin a la persecución de los creyentes para convertirse más tarde en la religión oficial del Imperio tras el edicto de Tesalónica.

La importancia de las palabras de León XIV es que subrayan que hay unos fundamentos de la fe que no han cambiado y que siguen sustentando el cristianismo. Uno de ellos, como afirma el Papa, es la divinidad de Cristo. Y otro, igualmente esencial, es la resurrección de los muertos para gozar de una vida eterna.

Estos dos principios son los que cimentan la fe y los que, a mi juicio, constituyen ese 'núcleo' al que se refiere el Pontífice. El cristianismo carecería de todo sentido si Cristo no fuera la encarnación de Dios Padre y sin la resurrección después de la muerte.

Contra el deísmo que sostiene que Dios sólo ha intervenido en la creación del mundo, el cristianismo predica que los seres humanos pueden tener una relación directa y personal con el Supremo Hacedor a través de la fe. Y eso conduce a la creencia en una vida eterna en la que cada hombre morará en el Paraíso junto a sus padres y sus hijos.

Si me confieso agnóstico es porque me cuesta creer en esa resurrección del espíritu, en la idea de que todo no se acaba tras nuestro paso por este mundo. Podría admitir que Dios ha creado la materia y las leyes de la física, pero me resulta imposible pensar que la muerte no es el final sino una transición hacia la eternidad. Mis sentidos me dictan que nuestro destino es la nada. Y eso me produce una angustia que se incrementa al entrar en la vejez.

He pasado los últimos días en un hospital y el dolor que he presenciado me ha dejado aturdido. Resulta muy difícil encontrar a Dios entre tanto sufrimiento. Y más todavía confiar en la resurrección de la carne. Lo que he experimentado es la vulnerabilidad y la contingencia. No hay ni un solo día en el que no me haga la pregunta sobre el sentido de la vida. Y no he encontrado una respuesta. Soy consciente de que ni siquiera sé lo mucho que no sé. Sigo condenado a la incertidumbre.