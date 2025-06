Resulta muy difícil entender racionalmente lo que está pasando en nuestro país desde hace tiempo. Siento una disociación entre las noticias que leo en los periódicos y mi capacidad de raciocinio. Mi asombro, o mejor, mi estupor, crece al intentar establecer una lógica a los ... acontecimientos.

Kant sostuvo que es el sujeto el que crea los marcos de racionalidad que hacen comprensible el mundo exterior. Yo lo intento, pero no puedo captar la coherencia de casi nada de lo que perciben mis sentidos. Por utilizar la terminología kantiana, la realidad se ha vuelto un paralogismo.

Esto es lo que me ha vuelto a suceder al leer la fundamentación del fallo del Tribunal Constitucional sobre la amnistía. Es un bodrio intelectual, lleno de sofismas y contradicciones, que ni siquiera merece la pena contrargumentar. Sólo diré que el Constitucional señala que no entra a valorar los motivos políticos de la ley cuando de lo que se trata es de una iniciativa de naturaleza política. Es como pretender explicar la gravedad por la poesía.

La misma perplejidad me ha suscitado la posición de Pedro Sánchez en la reciente asamblea de la OTAN. El presidente asegura que España no gastará más del 2,1 por ciento del PIB en defensa, mientras firma un documento en el que se compromete a llegar al 5 por ciento. No entiendo cómo es posible decir una cosa y firmar la contraria el mismo día y en el mismo lugar. Parece una paradoja de la mecánica cuántica.

Me produce también una mezcla de consternación e incredulidad la pretensión de Sánchez de que Ábalos y Santos Cerdán fueron «anécdotas» en un partido impoluto y comprometido contra la corrupción. Ni autocrítica, ni asunción de responsabilidades, ni medidas para evitar que esto se repita. El único discurso que hemos escuchado es que el PP era más corrupto, como si ello fuera un aval para seguir con el nepotismo y el amiguismo que han manchado la gestión de este Gobierno.

Desde el dirigente socialista extremeño que se refugia en un acta de diputado para retardar la acción de la Justicia a las andanzas de la espectral Leire Díez por las cloacas del Estado, todo me parece tan insólito como surrealista. Sólo un genio como Valle-Inclán tendría el talento para dignificar este gran esperpento.

Hay gentes que escriben con enfado e irritación sobre todos estos episodios. Muestran su impotencia ante viejos pecados del pasado que vuelven a emerger en el presente. A mí no me molestan tanto las miserias del alma humana que afloran en el escenario público como el insulto a la inteligencia de quienes pretenden hacer pasar el vicio por virtud, la sinrazón por cordura, la tropelía por equidad. Este Gobierno carece de muchas cosas y una de ellas, la más notable, es inteligencia para encubrir sus entuertos y abusos. De La Moncloa sólo sale últimamente humo.