Suscribete a
ABC Premium

tiempo recobrado

Espejo de España

Francia es una nación polarizada, ingobernable y con una crisis institucional sin precedentes

Política espectáculo

La modernidad costaba 7 duros

Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sébastien Lecornu dimitió ayer horas después de formar un gobierno que nació muerto por falta de apoyos. Ha sido el primer ministro más efímero de la V República. Sus dos predecesores, Barnier y Bayrou, permanecieron respectivamente tres y nueve meses en el cargo sin ... poder sacar adelante sus iniciativas legislativas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app