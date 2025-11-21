Suscribete a
tiempo recobrado

Elogio de la Transición

Tal vez porque Sánchez no conoció la España anterior a la muerte de Franco, se empeña ahora en crear muros y fomentar la división

La traición de las imágenes

El viaje sin mapas de la Transición: los hombres que cambiaron España

Pedro García Cuartango

El futuro no está escrito, afirmó Adolfo Suárez unos meses después ser nombrado presidente. Era un mensaje de esperanza, pero también de incertidumbre. En julio de 1976, cuando accedió al cargo, pocos creían que un hombre que había sido secretario general del Movimiento podría ... conducir a España a una democracia. Un año más tarde, los españoles votaron en libertad.

