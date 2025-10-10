Suscribete a
tiempo recobrado

Dios escribe recto con renglones torcidos

Trump ha abierto una ventana de oportunidad para solucionar un conflicto que nadie pensaba que podía tener arreglo

Espejo de España

Política espectáculo

Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Todos los presidentes estadounidenses desde Nixon intentaron acabar con el conflicto entre palestinos y judíos. No deja de ser una paradoja que sea ahora Donald Trump quien esté a punto de lograrlo. El actual inquilino de la Casa Blanca es vengativo, confuso, caótico y ... errático. Pero ha dado los pasos correctos para poner fin a una masacre que nos repugna. En este caso, podría decirse que Dios escribe recto con renglones torcidos porque el hombre que quería crear un resort de lujo en Gaza ha impulsado un acuerdo que puede permitir la entrada de ayuda humanitaria, una paz estable y la reconstrucción del territorio devastado. Hace un mes, esto parecía imposible.

