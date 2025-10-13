Suscribete a
TIEMPO RECOBRADO

Annie Hall

Es imposible no sentir vértigo al recordar la imagen de Diane Keaton con un traje masculino cuando conoce a Allen tras un partido de tenis

Dios escribe recto con renglones torcidos

Espejo de España

Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Las relaciones humanas son irracionales, locas y absurdas, pero las mantenemos porque las necesitamos. Es la frase de Woody Allen con la que acaba 'Annie Hall' (1977) tras un reencuentro con Diane Keaton en el que rememora los momentos felices de su relación.

Allen ... y Keaton fueron pareja fuera de la pantalla y hay mucho de autobiográfico en 'Annie Hall', una parodia de la vida neoyorkina, de los estereotipos intelectuales y de la complejidad de las relaciones amorosas. Vi la película cuando se estrenó y la he seguido viendo con una mezcla de nostalgia y frustración.

