Los hijos de Thomas Mann apodaban a su padre 'El Mago' por los juegos de magia con los que les entretenía en su casa de Múnich. Mann fue un mago de las palabras, un maestro de la literatura universal y un creador infatigable. Se ... acaba de cumplir el 150 aniversario de su nacimiento en Lübeck en el seno de una familia acomodada.

En una Europa asediada por los populismos y la demagogia, el ejemplo de Mann nos ilustra sobre la necesidad de defender los valores de la tolerancia y la libertad sobre el autoritarismo rampante que se expande en Europa, amenazado por partidos extremos de la derecha y la izquierda.

El autor de 'La montaña mágica', una de las mejores novelas del siglo XX, apoyó en su juventud el nacionalismo prusiano y la causa de Alemania durante la I Guerra Mundial. Pero su pensamiento evolucionó en los años 20 cuando constató el crecimiento del nacionalsocialismo y las amenazas contra la República de Weimar. Poco después de que Hitler llegara al poder en 1993, abandonó Alemania, emigró a Estados Unidos y adoptó su nacionalidad. Murió en 1955 en Zurich como un expatriado. Se negó a volver a residir en su país, horrorizado por la complicidad del pueblo alemán con la barbarie.

Mann dijo una frase que ha quedado grabada en la memoria: «Donde yo esté, está Alemania». Así es. Alemania respiraba en todos sus libros. Desde el retrato de la saga familiar de 'Los Buddenbrook' a la elegía pesimista de su 'Doktor Faustus', la cultura y los valores de su patria impregnaban sus páginas.

Pocos escritores han reflejado mejor su tiempo y los eternos dilemas del ser humano que Thomas Mann, que elevó sus contradicciones y sus miserias a la categoría de gran literatura. Fue un hombre atormentado por el suicidio de su hermana Carla y de un hijo, por la intensidad de sus sentimientos y por la soledad del exilio. Pero se mantuvo firme en el rechazo al nazismo, que expropió sus bienes, quemó sus libros y le difamó. Mann fue el enemigo público número uno del Tercer Reich.

El transcurso del tiempo ha agrandado su genio, pero, sobre todo, nos permite valorar mejor su honestidad intelectual y su compromiso con la libertad. Pagó un alto precio por su independencia y renunció a lo que más amaba para defender sus convicciones. Nadie como él logró describir la crisis de valores que sacudió a Europa en el periodo de entreguerras, reflejado magistralmente en 'La montaña mágica' con los diálogos entre Naphta y Settembrini.

El poder siempre intenta seducir a los artistas y escritores. Hitler logró atraer mucho talento como el de Heidegger, Riefenstahl y Carl Schmitt. Pero también hubo intelectuales que optaron por el exilio tras su negativa a callar ante el totalitarismo. Mann optó por no guardar silencio. Su voz todavía resuena en nuestros oídos.