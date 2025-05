Trescientos días después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, ayer fue la primera vez que, desde entonces, Volodímir Zelenski salía de su país. Su visita a Estados Unidos para reunirse con Joe Biden y pronunciar un discurso en el Capitolio es, además de simbólica por la fecha elegida, de suma importancia pues Estados Unidos ha sido, seguramente, el primer aliado que está permitiendo que Putin no gane esta guerra, superando incluso la ayuda de Europa, tan próxima que incluso hace frontera con el conflicto. El aparente enfriamiento de las relaciones entre Washington y Kiev por discrepancias sobre la oportunidad y momento ideal de un posible negociación con el presidente ruso debiera terminar tras esta visita. A Putin no hay que darle ni media oportunidad para que recupere el pulso en una guerra que está perdiendo. El sufrimiento del pueblo ucraniano, la lucha ejemplar en defensa de su libertad e independencia de su territorio, pagadas con sangre y la destrucción de parte de su país, no merece un desistimiento de la ayuda que Occidente debe seguir prestando hasta que Rusia pierda la guerra.

