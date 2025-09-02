Suscribete a
ABC Premium

LA TERCERA

Educación: entre saltos y sobresaltos

«La brecha entre entrenamiento y educación se ha ampliado. Nuestro tiempo es retador en el ámbito del aprendizaje porque la educación es una imagen de futuro y este se rige por esquemas de incertidumbre. Sólo nos sobrepondremos a la incerteza aprendiendo a aprender sin pausa y a lo largo de toda la vida»

La Tercera de ABC

Educación: entre saltos y sobresaltos
NIETO

Miguel Ángel Escotet

La evolución y el cambio La evolución y el cambio son parte intrínseca y consustancial a todo proceso de aprendizaje. La Universidad, como institución de educación superior por excelencia, tiene la misión, entre otras, de enseñar a cambiar como parte indivisible del propio proceso de ... aprender. En este sentido y por lo general, ha estado más apegada a la tradición que a la innovación sin conseguir combinar ambos extremos en armonía. Paradójicamente, el mundo actual nos sitúa ante un desarrollo digital y cognitivo que ha sido capaz de revolucionar las distancias, los espacios y los tiempos. A este contexto se suma la falta de preparación del ser humano, la dificultad de las personas para asumir este salto o, más bien, «sobresalto» lo que les lleva a persistir en el intento de adaptarse a la dictadura de los medios y los instrumentos en lugar de centrarse en modificar los patrones de conducta que estos le imponen, ¿estaremos dejando el cultivo de la razón en manos de las herramientas?, ¿será que estamos dando más importancia al continente que al contenido, al significante que al significado? Y, finalmente, ¿Cómo seremos capaces de combinar la razón con los sentimientos, cuando estos últimos pueden llegar a ser un arma de doble filo en las Inteligencia Artificial Generativa? Reflexionemos sobre esto a vuelo de pájaro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app