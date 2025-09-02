La evolución y el cambio La evolución y el cambio son parte intrínseca y consustancial a todo proceso de aprendizaje. La Universidad, como institución de educación superior por excelencia, tiene la misión, entre otras, de enseñar a cambiar como parte indivisible del propio proceso de ... aprender. En este sentido y por lo general, ha estado más apegada a la tradición que a la innovación sin conseguir combinar ambos extremos en armonía. Paradójicamente, el mundo actual nos sitúa ante un desarrollo digital y cognitivo que ha sido capaz de revolucionar las distancias, los espacios y los tiempos. A este contexto se suma la falta de preparación del ser humano, la dificultad de las personas para asumir este salto o, más bien, «sobresalto» lo que les lleva a persistir en el intento de adaptarse a la dictadura de los medios y los instrumentos en lugar de centrarse en modificar los patrones de conducta que estos le imponen, ¿estaremos dejando el cultivo de la razón en manos de las herramientas?, ¿será que estamos dando más importancia al continente que al contenido, al significante que al significado? Y, finalmente, ¿Cómo seremos capaces de combinar la razón con los sentimientos, cuando estos últimos pueden llegar a ser un arma de doble filo en las Inteligencia Artificial Generativa? Reflexionemos sobre esto a vuelo de pájaro.

Es así que vivimos tiempos volátiles, sujetos a cambios permanentes, sin embargo la Universidad se mantiene rígida y estática, abrumada por una legislación que la encorseta y le impide innovar, justamente cuando más necesitamos una Universidad de calidad, flexible, espejo de su propio tiempo. Leyes que en lugar de ser orgánicas son reglamentos con múltiples recetas que en el momento de ser publicadas ya quedan obsoletas porque la educación universitaria está muy por encima de estas. No olvidemos que, por su propia naturaleza, nunca podrá ser una institución paradigmática diseñada para un lugar y un tiempo determinado. La Universidad tiene, o debería tener, el compromiso de superar las concepciones medulares ya establecidas para ofrecer respuestas a las necesidades de su contexto y de su tiempo, con capacidad de adelantarse al futuro. Necesitamos una Universidad viva, dúctil y heterodoxa con la capacidad de superar una enseñanza conservadora en la que los profesores siguen dando las mismas clases y los estudiantes recibiendo los mismos conocimientos. Desde la Universidad tenemos que motivarlos y encender en el estudiante el deseo de participar en la transformación y el progreso de su mundo y su entorno. No nos quedemos en la superficie reemplazando la tiza y la pizarra por la tableta, un ordenador o por la Inteligencia Artificial, confundiendo nuevamente instrumentos con contenidos, asumiendo únicamente simples cambios cosméticos. No cometamos el error de creer que toda buena innovación conlleva, inevitablemente, transformaciones positivas, puesto que con medios y sistemas revolucionarios también podemos engendrar el más inmóvil y tradicional ser humano. Sobre todo, no perdamos el foco de que las verdaderas mudanzas nacen de las personas y no de los objetos.

En cuanto a las herramientas de aprendizaje, al igual que la vida, han de concebirse en un sentido holístico, integrando múltiples medios, trascendiendo los destellos de la innovación tecnológica y la investigación científica para integrarlas con la escritura, la creatividad y la lectura. Leer continúa siendo una de las formas más personalizadas del aprendizaje. Es un ejercicio complejo, completo e integral, un proceso cognitivo y metacognitivo que involucra, entre otros, la memoria, el acervo cultural, la imaginación, los sentimientos y la sensibilidad del lector y su mundo. A la vez, el lenguaje escrito es el canal uno de los más idóneos para alcanzar altos niveles de abstracción y desarrollo cognoscitivo. El libro, en cualquiera de sus soportes, por su parte, continúa siendo un instrumento maestro, vertebral y esencial en el proceso educativo, ya sea este formal o no formal.

Continuando con los instrumentos de aprendizaje más novedosos tales como las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, por ejemplo, cabe señalar la importancia de aprender a usarlos éticamente con un enfoque centrado en el aprendizaje, si es posible colaborativo y en compañía. Y esto es así porque el hecho de compartir fomenta sociedades más solidarias, más democráticas, más sensibles y libres, reduce la soledad y genera vínculos con nuestros congéneres y con el planeta.

Muchas veces me he preguntado ¿estamos, realmente, lejos de hacer de la universidad y la escuela instituciones flexibles que nos permitan afrontar los cambios y su crisis inherente? ¿Encontraremos medios e instrumentos electrónicos o digitales que favorezcan un destino común y cooperativo? o bien ¿será que estamos cerca de rendirnos ante el dominio de la tecnología sobre el ser humano? Quiero pensar, y de hecho así lo considero, que la educación del futuro ayudará a las personas a hacer un buen uso de la información, fomentando el aprendizaje de destrezas cognitivas, su capacidad de reflexión, el desarrollo de una conciencia crítica y constructiva de la realidad y en el buen uso de la sensibilidad para promover la compasión, la humildad, y una actitud cooperativa para con nuestros iguales. Es posible, lo creo absolutamente, un mundo en el que información y formación vayan de la mano sin necesidad de que uno crezca a expensas del otro -como así sucede en muchas ocasiones-, un mundo, en definitiva, integrador y positivo.

Hace casi cincuenta años expresé que «los nuevos medios electrónicos serán inevitables y necesarios en las estrategias didácticas del aprendizaje. Pero sucede que estas formas tan deslumbrantes, novedosas y cegadoras buscan entregarnos una persona entrenada, pero lo que realmente necesitamos es una persona educada, con la capacidad de comprender el vertiginoso mundo de su tiempo para transformarlo y mejorarlo. La persona entrenada únicamente al amparo de las máquinas, encontrará que sus aprendizajes caerán poco a poco en desuso; una persona educada desarrollará nuevas habilidades, dará trascendencia ética a su vida, y, finalmente, no competirá con sus contemporáneos, sino consigo mismo».

En estos últimos cincuenta años hemos dado un salto geométrico en la transmisión de los conocimientos y hemos avanzado en el entrenamiento, pero continuamos estáticos en la formación de personas educadas. La brecha entre entrenamiento y educación se ha ampliado. Nuestro tiempo es retador y desafiante en muchos aspectos, sobre todo en el ámbito del aprendizaje, porque la educación es el aval del futuro y este se rige por esquemas de incertidumbre. No cabe ninguna duda de que solamente seremos capaces de sobreponernos a la incerteza aprendiendo a aprender en compañía, sin pausa y a lo largo de toda la vida.