Transición: una mirada desde afuera

Un 'outsider' como yo que intenta comprender por qué este 50 aniversario está tan cargado de duda en España, incluso de recriminación, argumentaría que todas las transiciones del autoritarismo a la democracia prometen más de lo que entregan. Todas son negociaciones ambiguas entre el legado del pasado y la promesa del futuro

NIETO

Michael Ignatieff

Vista desde el exterior, la Transición española a la democracia, cincuenta años después, es motivo de celebración. Vista desde dentro, ha sido con mayor frecuencia un momento de duda y de controversia interna. ¿Cómo explicar esta diferencia entre la visión interna y la externa ... de una de las transiciones más decisivas en la historia europea? Lo que un 'outsider' como yo admira, al mirar hacia atrás al período entre 1975 y 1981, es la pura destreza política de los actores clave: hombres como Adolfo Suárez, el Rey y Felipe González. La política es la más fácilmente despreciada de todas las habilidades humanas, por lo que es fácil olvidar las competencias que exigió la transición española. En el lapso de cinco años, Suárez y su equipo, junto con aliados políticos como Felipe González, tuvieron que flanquear el «búnker» franquista de los incondicionales del régimen, liberar a los presos políticos, neutralizar al ejército, desmantelar la policía secreta, legalizar el Partido Comunista, repeler la violencia de los terroristas vascos, mantener el apoyo del Rey, redactar una Constitución, todo ello en medio del colapso del milagro económico español bajo el impacto de la crisis inflacionaria del petróleo. Todo ello requirió cada elemento de astucia, maniobra y negociación que conforman el arte de la política. A veces también exigió coraje. Hubo aquel instante en que Antonio Tejero y sus guardias civiles irrumpieron en el Congreso de los Diputados, disparando sus armas en el hemiciclo y haciendo que la mayoría de los diputados se agacharan en busca de refugio. Dos políticos permanecieron sentados, inmóviles en sus escaños: el líder comunista, Santiago Carrillo, y el presidente del Gobierno, Suárez. Ese momento de coraje ayudó a alentar otro: el discurso del Rey unos horas después, denunciando el uso de la fuerza y reafirmando el apoyo de la Corona a la transición democrática.

