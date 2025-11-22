Vista desde el exterior, la Transición española a la democracia, cincuenta años después, es motivo de celebración. Vista desde dentro, ha sido con mayor frecuencia un momento de duda y de controversia interna. ¿Cómo explicar esta diferencia entre la visión interna y la externa ... de una de las transiciones más decisivas en la historia europea? Lo que un 'outsider' como yo admira, al mirar hacia atrás al período entre 1975 y 1981, es la pura destreza política de los actores clave: hombres como Adolfo Suárez, el Rey y Felipe González. La política es la más fácilmente despreciada de todas las habilidades humanas, por lo que es fácil olvidar las competencias que exigió la transición española. En el lapso de cinco años, Suárez y su equipo, junto con aliados políticos como Felipe González, tuvieron que flanquear el «búnker» franquista de los incondicionales del régimen, liberar a los presos políticos, neutralizar al ejército, desmantelar la policía secreta, legalizar el Partido Comunista, repeler la violencia de los terroristas vascos, mantener el apoyo del Rey, redactar una Constitución, todo ello en medio del colapso del milagro económico español bajo el impacto de la crisis inflacionaria del petróleo. Todo ello requirió cada elemento de astucia, maniobra y negociación que conforman el arte de la política. A veces también exigió coraje. Hubo aquel instante en que Antonio Tejero y sus guardias civiles irrumpieron en el Congreso de los Diputados, disparando sus armas en el hemiciclo y haciendo que la mayoría de los diputados se agacharan en busca de refugio. Dos políticos permanecieron sentados, inmóviles en sus escaños: el líder comunista, Santiago Carrillo, y el presidente del Gobierno, Suárez. Ese momento de coraje ayudó a alentar otro: el discurso del Rey unos horas después, denunciando el uso de la fuerza y reafirmando el apoyo de la Corona a la transición democrática.

Todo esto ocurrió hace cincuenta años, y es natural que las generaciones nacidas desde entonces sientan impaciencia o indiferencia ante los logros de la generación de la transición. Pero al menos deberían saber por qué el aeropuerto de Madrid lleva el nombre de Adolfo Suárez.

Un 'outsider' que intenta comprender por qué el 50 aniversario en España está tan cargado de duda, incluso de recriminación, argumentaría que todas las transiciones del autoritarismo a la democracia prometen más de lo que entregan. Todas son negociaciones ambiguas entre el legado del pasado y la promesa del futuro. En Sudáfrica, Mandela logró llevar a su país a la democracia y evitar una guerra civil sangrienta porque entendió que los sudafricanos blancos debían sentir que saldrían beneficiados, no perjudicados, por la transición. De ahí los compromisos que dejaron intacta gran parte de la estructura de poder blanco.

En los casos europeos de emergencia democrática al final de la Guerra Fría, cuarenta años después, los alemanes del Este aún no sienten que pertenecen plenamente a Alemania ni a su cultura democrática. La transición checa desmanteló el odiado aparato de la policía secreta, pero no castigó a nadie, en aras de la paz civil. La transición española, del mismo modo, hizo poco por castigar al régimen franquista por sus crímenes. La transición española priorizó la paz sobre la justicia, como deben hacerlo la mayoría de las transiciones. Sin embargo, la transición española entregó más que la mayoría: treinta años de prosperidad sin precedentes, avances en la igualdad de las mujeres, la entrada en Europa y el fin de los años de aislamiento internacional bajo Franco.

La mayoría de las otras transiciones entregaron mucho menos. Considérese la transición húngara. Treinta y seis años después de que un joven estudiante llamado Viktor Orbán pidiera valientemente el fin de la ocupación soviética en su país, preside un régimen que ha mutilado la democracia, reintroducido la corrupción clientelista del régimen de Kádár y se ha convertido en el apologista más vociferante de Occidente ante la invasión criminal de Rusia a Ucrania. Los españoles pueden mirar esa Transición –o la de Eslovaquia, o incluso la de Polonia– y preguntarse: ¿fue nuestra transición peor?

Lo que hizo que la Transición funcionara tan bien como lo hizo fue la claridad inicial, a partir de 1976, de que solo había una dirección de viaje: hacia la democracia liberal. Lo que condenó otro intento de transición, la Perestroika de Gorbachov en Rusia, por ejemplo, fue la incapacidad o la renuencia de un hombre decente y honorable a trazar un camino claro hacia la libertad democrática. Se aferró, demasiado tarde, a la idea de que un régimen de partido único podía reformarse desde dentro. Las élites españolas que llevaron a cabo la Transición entendieron que no había vuelta atrás, ni contemporización con la dictadura. El sistema mismo tenía que cambiar. El público español lo entendió, y su apoyo al camino de la transición fue inquebrantable.

Es comprensible estar desilusionado con la democracia en España hoy. El Gobierno actual se aferra al poder mediante acuerdos de amnistía dudosos con partidos catalanes que desafiaron la Constitución española. Circulan historias de corrupción que drenan legitimidad y autoridad a quienes aún se aferran al poder. ¿Seguramente la Transición de 1975 nos prometió algo mejor que esto?

Una desilusión de este tipo tal vez malinterprete lo que las transiciones pueden y no pueden lograr. Entregan democracia, pero no pueden entregar política honesta y responsable, ni mucho menos fraternidad o solidaridad. Y si entregan democracia, no entregan el tipo favorito de partido político de cada uno. Un centrista liberal como yo desearía que todas las transiciones entregaran el sistema democrático a partidos moderados, sensatos, de centro, del tipo por el que quiero votar. Las transiciones no pueden entregar eso, porque la democracia tampoco puede, salvo cuando los votantes votan por ello. Los partidos de los extremos, ya sea Vox en la derecha o Podemos en la izquierda, ya sea MAGA en América o Wilders en los Países Bajos, existen porque la gente los apoya. No eres muy demócrata si solo te gusta la democracia cuando el sistema de partidos ofrece la opción que tú prefieres en el menú.

Así, un 50 aniversario de la Transición, desde la perspectiva de un 'outsider', es una oportunidad para admirar la destreza política que la hizo posible, un momento para comparar la transición española con otras mucho menos exitosas, y en última instancia para reflexionar sobre lo que significa la democracia para el pueblo español. Si la democracia española de hoy ofrece a la gente un menú equivocado de opciones, entonces la democracia ofrece una solución. Requiere destreza, coraje, por supuesto, para ofrecer a los españoles algo mejor, pero la Transición demuestra que estas cualidades no han escaseado en su país.