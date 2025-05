Estoy de muy mal humor. De mal genio. De malas. Hasta el moño. Y hasta ahí llega mi capacidad léxica para expresar mi estado emocional sin recurrir a frases groseras. Podría echar mano de un vocabulario grandilocuente, el que utilizan esas personas a las que ... mi querida Cristina Casabón definió como «aquellos que si pueden decir estío no dicen verano». Pero no. Hay que huir de eso. Se puede perdonar todo menos el ser un cursi redomado, un afectado, un pedante y, sobre todo, un engreído. Dostoievski los definió mucho mejor que yo: «El artículo, bastante largo y rimbombante, había sido escrito con el único objeto de que se admirase al autor. 'Miradme bien –parecía decir entre líneas–. He aquí lo que experimenté en esos instantes. ¿Qué os importan el mar embravecido, las rocas, el barco partido? ¿Acaso mi pluma no os ha descrito un cuadro magnífico? ¿Por qué debemos considerar a esa ahogada que encierra entre sus brazos al hijo muerto? Admiradme a mí, que no pude soportar ese espectáculo y le volví la espalda. El horror me apresuraba, me sentía incapaz de lanzar una ojeada hacia atrás, cerré los ojos… ¿No es esto interesante?». No se lleven a engaño, con esto no pretendo decir que yo sea mejor que este tipo de columnistas. En absoluto. Mi marido me comentó una vez que tenía la impresión de que a veces escribo con la intención de que me echen de las redacciones con las que colaboro. Llevaba razón. Ésta es una de esas ocasiones. Estoy abofeteando sin aparente necesidad a algunos compañeros de profesión que no me han hecho nada en absoluto. Sólo son cursis. Y, ya se sabe, para gustos los colores. Seguro que muchos lectores prefieren a ese tipo de escritor que a mis reflexiones intencionadamente kamikazes. Pero entiéndanme. Yo aquí no estoy por vocación periodística ni literaria. Me resulta deprimente tener que estar pendiente de la actualidad, de la última hora, del circo surrealista que es la política en España. Despídanme, libérenme de todo esto.

Mi madre acaba de preguntarme por 'Whatsapp' si me he enterado ya de que PSOE, PP y VOX se han puesto de acuerdo para promocionar la Fiesta Nacional. «¿Qué es peor, la ignorancia o la indiferencia?», le he respondido. Ha caído, la pobre: «Pues no sé, hija». «Mamá, ni lo sé, ni me importa». A esto lleva el hartazgo en política: a la ignorancia por la indiferencia. Uno al final tiene que protegerse, en eso radica el éxito de Sánchez: ha podido encadenar una bestialidad detrás de otra porque nuestra capacidad para asimilar atropellos es equivalente a la que tiene el cuerpo para distinguir grados de temperatura: a partir de los -10°C la sensación térmica es la misma que estando a -20°C. Sánchez caerá, sí. Pero no por su esperpéntica legislatura, sino por la razón más poderosa del mundo: nos está arruinando a todos económicamente. Por eso sigo escribiendo, tengo hijos a los que alimentar. Y porque espero que hereden una España un poquito mejor. Si mis desvaríos en esta sección pueden contribuir en algo a esto último habrá merecido la pena el hartazgo.

