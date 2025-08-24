Suscribete a
El altramuz, además, tiene algo de resistencia cultural. Es barato, viene de lejos y sigue en su sitio, en la barra

Lo prometido es deuda. En redes sociales, el congrio de Cádiz tuvo buena acogida, y me parecía injusto despedirme de esta contraportada veraniega sin cumplir mi compromiso con los lectores. Así que aquí me tienen, escribiendo de altramuces. Shoshos, que dicen en Sevilla. Si ... usted es de los que creen que el altramuz es cosa menor, aperitivo de segunda fila, es que no ha entendido nada. El altramuz es la aceituna blanca de los pobres, pero con la grandeza de ser ligero, sano y nutritivo. Proteínas, fibra, minerales… y, lo mejor, la capacidad de acompañar sin molestar, como ese amigo que sabe cuándo hablar y cuándo callar.

