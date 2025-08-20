Suscribete a
El secreto de la Atlántida

Santorini es apenas una máscara, un disfraz turístico. Está usted en Thera

Quiero mi vieja y mi cerdo (2ª parte)

María José Solano

Viajar a Santorini es una de esas experiencias que muchos tachan de «imperdible» cuando uno recorre el mar Egeo. Y es verdad: la isla, con sus cúpulas azules, sus acantilados blancos y ese sol que parece haberse entrenado para caer perfecto sobre cada tarde, ... es una postal viviente. Pero Santorini –nombre impuesto por los venecianos en honor a Santa Irene– es apenas una máscara, un disfraz turístico. Quien quiera realmente conocer esta isla debe saber que está viajando a Thera.

