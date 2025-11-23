Suscribete a
LA TOURNEÉ DE DIOS

Un planeta, un rey y una filipina

A lo mejor es éste el mejor de los títulos del epílogo de nuestra historia

María José Solano

Sábado. Frío. Y no un frío cualquiera, no. Frío de meseta, que no es frío sino una declaración de intenciones. Pueblo perdido de Castilla y León. Una plaza. Cuatro casas, un bar cerrado por reformas desde 2011 y un banco de hierro forjado y madera ... vieja donde dos ancianos, perfectamente uniformados con su boina y su bastón, toman el sol. Mejor dicho: lo celebran, como quien se deja besar por una mujer hermosa. Un rayo tímido que apenas calienta, pero que da sentido a estar allí. Y yo, una servidora, tiritando en la esquina tras haber bajado del coche con calefacción. La bofetada del aire mesetario me recolocó los chacras y me bajó el azúcar. Estaba allí intentando recuperar la dignidad y el color de los labios cuando ocurrió. No iba con intención de espiar. Palabrita. Tenía el móvil en la mano, tratando de encontrar en el mapa el camino hasta un poblado olvidado donde he decidido comprarme una casa con huerto y pozo, y atrincherarme allí a esperar lo que venga: la próxima pandemia, la guerra, el colapso energético, la caída de WhatsApp… Lo que sea. Pero que no me pille en la ciudad, peleándome por el último litro de leche sin lactosa en la puerta del último Mercadona abierto. El caso es que, en ese proceso de buscar cobijo y cobertura, escucho. Porque uno también es humano. Y entonces oigo esto:

