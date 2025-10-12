Suscribete a
Tarde histórica en Las Ventas: dos orejas de Morante, fea cogida, Puerta Grande y se corta la coleta
María José Solano

El inquilino, película de Antonio Nieves Conde protagonizada por Fernando Fernán Gómez, ha sido recuperada en su versión íntegra por la Filmoteca Española. No es solo una joya rescatada; es pura actualidad. Lo que en el franquismo era una denuncia incómoda, en el sanchismo es ... una verdad vigente: la vivienda digna sigue siendo un privilegio, y contarlo, un acto de resistencia cultural. Y hablando de resistencias. Dicen que en La Bodera puedes comprarte una casa por 7.000 euros. En Nerva, un piso por 10.000. Y en Vallecillo, una casa de ochenta metros –ojo, con paredes y todo– por algo menos de quince mil. Claro que luego tienes que restaurarla con tus propias manos, tu ilusión y treinta tutoriales de YouTube sobre fontanería rural. Pero, al menos, es tuya. Mientras tanto, los demás seguimos empeñados en hacinarnos en los pocos sitios donde hay trabajo, hospitales e internet: Madrid, Barcelona y un puñado más de capitales, donde cada día se libra una batalla campal por un alquiler. Porque buscar piso en España se ha convertido en una peregrinación al desengaño. Te ves a ti mismo con una edad ya no tan juvenil, un par de carreras, un máster, tres idiomas, escueta nómina y un alma medio hipotecada, mendigando por Idealista como quien busca un riñón compatible. Por lo pronto, tienes que saber que antes de pisar el salón (si es que hay salón) ya te has dejado, por adelantado, medio sueldo. Después viene lo divertido: el proceso de selección. Te piden de todo: declaraciones de renta, vida laboral, aval, y si te descuidas, una redacción sobre «por qué merezco este zulo de 35 metros».

