¿Ventana? Lo de Overton es una saetera

La ventana ya sólo sirve para gritar y apedrear al contrario. Cada vez con más fuerza y menos educación

Quiero ser jurado. No creo en él

María José Fuenteálamo

Joseph Overton fue un politólogo estadounidense que ha pasado a la historia por una teoría sobre el discurso político: la que sostiene que no todas las ideas caben en él. La base de su tesis, conocida como la ventana de Overton, es que la ... masa sí es selectiva. Es decir, no acepta todas las ideas ni todas las propuestas: sólo las que considera aceptables en determinado momento. Overton defiende, por tanto, que presentar ante la opinión pública según qué ideas impensables –así se califica el nivel más bajo– supone un suicido para el político. El tiempo, se siente Mr. Overton, ha demostrado que usted estaba equivocado. Si hoy levantara la cabeza le estallaría igual que nos ha estallado a nosotros su ventana.

