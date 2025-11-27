Se atribuye a Lord Northcliffe, histórico magnate de la prensa británica, una frase que los periodistas llevamos tatuada en el lóbulo frontal: «Noticia es aquello que alguien no quiere que se publique; todo lo demás es publicidad».

A la vez que Northcliffe inventaba el ... periodismo moderno, en España este negociado nuestro vivía una de sus etapas más brillantes, la Edad de Oro liberal –a partir de 1868–. Aquel periodo de explosión de ideas, debates políticos y libertades nos llevó a superar, en diferentes modalidades, los 1.100 periódicos. ¿Tantos? Las rotativas eran todo efervescencia, movidas por el impulso de contar lo que importaba y, sobre todo, lo que molestaba. Northcliffe a ambos lados del mar.

A los periodistas de mi generación se nos machaca con que nuestra profesión está en crisis desde que salimos de la Facultad. Económica, de audiencias, de credibilidad, hasta existencial. Como unos altos hornos caducos y contaminantes que se resisten a morir solo por salvar un puñado –relevante– de puestos de trabajo. Pero… me parece que Northcliffe nos susurra lo contrario cada mañana.

Su frase me repica en la cabeza al abrir el periódico, mientras suena la radio, en cada zapeo de debate en TV. Porque ustedes, igual que yo, estarán desbordados. No es que haya mucha actualidad; es que hay demasiado personaje político intentando esconderla. La supuesta reunión de Sánchez con Otegi. Los pagos en efectivo de Ferraz. Ábalos contra Díaz –o Díaz contra Ábalos–. La fontanera y sus oscuras maneras. (Si Lord Northcliffe siguiera vivo estoy casi segura de que habría intentado tomar el té de las cinco con él). El fiscal general. Y no me olvido de un personaje al que, como a Sánchez, Northcliffe se le aparece en sueños. Digo, en pesadillas: Carlos Mazón. El mensaje es claro. La noticia es más noticia cuanto mayor es el empeño en taparla. Y si algo ha espoleado al periodismo español en estos meses es que muchos protagonistas políticos han decidido regalarnos exactamente eso: materia inflamable, opacidad, contradicciones y un suspense disruptivo que ya quisiera Vince Gilligan. Más dosieres para las redacciones.

Así, mientras algunos creen que nos erosionan con su lenguaje despectivo, que si seudomedios, que si 'recortes de prensa'… en realidad nos están reforzando. Seremos muchos, pero no sobra ni uno. Al revés, faltan manos para levantar alfombras. No exagero: no hay periodistas para tanta trama.

Sánchez y compañía han devuelto a los periodistas a su esencia, a la caza diaria de lo que otros quieren ocultar. El sanchismo ha hecho grande a la prensa española otra vez. Como en la época liberal, los medios –cientos– no descansan. ¿Que a algunos tanto titular les quita el sueño? Es el espíritu de Northcliffe. Lo han invocado ellos: cuanto más quieren tapar, más energía (periodística) emerge de la tumba del Lord.