Monumento a la soldado conocida

Debemos empezar a conmemorar a las mujeres asesinadas, caídas en el combate, con los honores que merecen: el de luchadoras y conquistadoras

María José Fuenteálamo

Ammal y sus hijos, Adam e Hiba, de 8 y 3 años, fueron asesinados por el exmarido de ella y padre de los críos en 2024 en Las Pedroñeras, Cuenca. Detrás, una orden de alejamiento y años de maltrato, así como una amenaza de ... muerte que, como ven, se cumplió. Hoy, una placa en el centro de salud de la localidad –inaugurada no sin esfuerzo– recuerda el triple asesinato.

