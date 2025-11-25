Ammal y sus hijos, Adam e Hiba, de 8 y 3 años, fueron asesinados por el exmarido de ella y padre de los críos en 2024 en Las Pedroñeras, Cuenca. Detrás, una orden de alejamiento y años de maltrato, así como una amenaza de ... muerte que, como ven, se cumplió. Hoy, una placa en el centro de salud de la localidad –inaugurada no sin esfuerzo– recuerda el triple asesinato.

Tras la I Guerra Mundial las naciones comenzaron a erigir sus monumentos al soldado desconocido. Para recordar a todos aquellos muchachos que habían luchado por la soberanía de sus estados. A la vez, se reconocía el duelo nacional. Aquellas estatuas y tumbas, hoy en decenas de capitales europeas, nos hablan del dolor de la guerra y de quienes dieron hasta la última gota de su sangre por una causa. Como las mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas.

El héroe existe porque hay algo que conquistar, algo contra lo que luchar y alguien que se opone. Las heroínas, igual. Por eso, las caídas por violencia de género lo son. Porque se enfrentan a un ecosistema en el que no rige la igualdad entre los sexos. No hablo de los papeles: la Constitución, las leyes… Faltaría más. Pero sabemos –lo contamos una vez por semana, cadencia media de asesinatos machistas en este país– que hay hombres que se mueven por su casa como si las mujeres, las que consideran suyas, no merecieran los mismos derechos que ellos. La mujer no posee, para estos individuos, su mismo estatus. No son pares. Por eso, ella carece de la libertad de no quererlos. De decirles adiós. De abandonarlos. De ahí la ira. No es el rechazo. Es el rechazo de un inferior. ¿Les emerge igual la vena violenta ante un jefe que los despide?

No vengo aquí a romantizar el dolor, ni a exigirle más heroísmo ni valentía a las víctimas. Sí a reconocerles la que tienen. Ellas lucharon. Como Ana Orantes. Se plantaron. Rompieron las cadenas de la sumisión, de un esclavismo supuestamente abolido. Salvo en algunas casas. No podemos entrar en ellas si no nos abren la puerta. Pero hay muchas cosas que sí podemos hacer en esta 'La guerra más larga de la historia', como titularon Lola y Margó Venegas e Isabel M. Reverte.

Quizá una sea empezar a conmemorar a las asesinadas, caídas en el combate, con los honores que merecen: el de luchadoras y conquistadoras. Es el brillante giro inaugurado por Gisèle Pelicot en Francia. Ella, que sufrió un marido violador y a centenares de estos más, se erige hoy sin complejos como la verdadera heroína. Su testimonio nos muestra el lado bueno.

La placa de Ammal en Las Pedroñeras, también. Como los ramos en las curvas traicioneras. Nos advierten de que ahí murió alguien. Nos obligan a ser más cuidadosos y a exigir a la administración más educación vial y carreteras más seguras. El recuerdo nos interpela: ¿Qué falló aquí? De igual forma, las tumbas de nuestras soldados conocidas son un escudo para las siguientes.