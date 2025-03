Cuando se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertida en una persona del otro sexo. ¿Qué me ha ocurrido?, se preguntó. Concluyó que, de tanto desearlo, sus sueños se habían hecho realidad. Por fin había logrado el poder ... de la metamorfosis sexual. Llamó al laboratorio, felicitó al diseñador del fármaco y se dispuso a ducharse. Comprobó horrorizada u horrorizado, no se puede saber, que sólo la mitad de sus genitales se habían transformado. Era, por tanto, mitad y mitad. ¿Qué era entonces? Antes de entrar en pánico –¿y si eso era realmente ser 'binarie'?– se tranquilizó pensando que era la situación ideal y que, en cualquier caso, la operación la pagaría el Estado. La duda era si podría tener hijos. Igual hasta podría autoembarazarse. Lo dejaría para después.

Abrió el armario rosa y el armario azul para elegir cómo salir a la calle, empoderada o empoderado. Orlanda u Orlando. Ahora sí, la decisión era suya y no de 'no sé qué' naturaleza que tuvo que determinar su sexo al nacer. Qué ordinariez. A partir de ahora, con la nueva pastilla, cualquiera podría elegir. Un día azul, otro día rosa. Un día corbata, otro día falda. Un día abrir las puertas, otro día que te las abrieran. Un día las uñas pintadas; otro, no. El paraíso del género, la verdadera libertad. Sólo le faltaba solucionar lo de pelo largo o pelo corto. Cortar siempre es complicado.

Se sentó a desayunar y abrió el periódico. Las enmiendas de la 'ley trans' no habían interesado mucho. ¿Veis? Eso es consenso, no disforia de democracia. En otra página se explicaba que todos los chicos de un colegio mayor se habían autodeterminado mujeres. Fin del caso. Si les hubieran preguntado antes sus pronombres nos habríamos ahorrado el escándalo, pensó, sin pasar del titular. Más adelante se hablaba de Irán y la batalla del velo. Oh là là, las francesas cortándose mechones. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Hormonas, lo que necesitan son hormonas!, gritó indignada o indignado, ¿para qué saberlo? Convertid a las veladas en hombres y las liberaréis en el caso de que quieran ser liberadas, sentenció. Por si acaso, llamó a su secretaria o secretario y ordenó un pedido. Cuando llegó al ministerio, nadie notó nada extraño. Incapaz de decidirse, había optado por un traje gris. La noticia que tenía que dar era importante y requería solemnidad. Había códigos que no había querido abolir, como vestirse de 'boutique' en los momentos clave. Cuando llegaron las cámaras a la sala de prensa se armó de valor. Este era el momento que había estado esperando toda su carrera, su gloria, su pasar a la historia. Con la mirada fija en el objetivo arrancó: «Españoles, el sexo ha muerto». Sonrió. Todo está saliendo bien, pensó. En su bolsillo, las entradas para el concierto patrocinado por el laboratorio. Fin de fiesta. Y esto puede ser o no ser un cuento kafkiano.