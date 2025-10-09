Suscribete a
Diccionario de acepciones sanchistas

Queramos o no, los españoles estamos obligados a relacionarnos con el Gobierno. Y ahí, queramos o no, también hay un lenguaje

María José Fuenteálamo

Explica la teoría lingüística que de cada relación nace un lenguaje. No hablo solo de las de pareja. En cada familia, en cada empresa, en cada grupo de amigos hay vocablos con significados distintos a los que establece la RAE. Acepciones nuevas. Significados distintos a ... los que conoce la mayoría. Las palabras, como la plastilina, se pueden moldear. Queramos o no, los españoles estamos obligados a relacionarnos con el Gobierno. Y ahí, de nuevo queramos o no, también hay un lenguaje. Otra cosa es que nos perdamos en él. A mí me pasa cada vez más. A veces no doy abasto con tanta metáfora y tanto nuevo término.

