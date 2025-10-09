Explica la teoría lingüística que de cada relación nace un lenguaje. No hablo solo de las de pareja. En cada familia, en cada empresa, en cada grupo de amigos hay vocablos con significados distintos a los que establece la RAE. Acepciones nuevas. Significados distintos a ... los que conoce la mayoría. Las palabras, como la plastilina, se pueden moldear. Queramos o no, los españoles estamos obligados a relacionarnos con el Gobierno. Y ahí, de nuevo queramos o no, también hay un lenguaje. Otra cosa es que nos perdamos en él. A mí me pasa cada vez más. A veces no doy abasto con tanta metáfora y tanto nuevo término.

Por eso, me he hecho un pequeño diccionario de acepciones sanchistas. Lo comparto aquí con ustedes por si les sirve. Me dejo términos seguro, no duden en añadir los que ustedes conozcan.

Amistad: carta blanca para pedirle a empleados públicos de Moncloa que trabajen en asuntos privados.

Bulos: noticias que molestan al Gobierno.

Carta a la ciudadanía: compilación de principios de importancia similar al Preámbulo de la Constitución.

Chistorras: billetes de 500 euros para el uso y disfrute de la agenda B de un partido.

Combatir bulos: licencia para obviar leyes y saltarse la estricta normativa de protección de datos personales de cualquiera.

Fango: ambiente tóxico creado siempre por liantes que nos quieren echar las culpas de todo.

Folios: dinero en efectivo.

Hombre profundamente enamorado: nuevo héroe o superhombre al que todo se le ha de consentir y/o perdonar. A él y a la persona objeto de su enamoramiento.

Lawfare: actuaciones judiciales que atentan contra la infalibilidad de nuestros gobernantes (y sus familiares).

Lechugas: billetes de 100 euros.

Muro: negación de todo derecho del oponente político a tener razón.

Presupuestos: palabra vacía de significado.

Pseudomedios: medios de comunicación que publican cosas que no nos convienen.

Recortes de prensa: material falso e inservible.

Ruido: atención mediática excesiva que sirve como excusa para ni pedir perdón ni dimitir.

Salto tecnológico: vamos a comprar más armas pero ni lo vamos a explicar de dónde sale el dinero ni lo vamos a discutir en el Congreso.

Sobres transparentes: envoltorios de papel con una pequeña ventanita que convierten el dinero B de Ferraz en dinero A.

Soles: billetes de 200.

Son las cinco de la tarde y no he comido: mejor frase para dar por finalizado un turno de preguntas o despedirse a la francesa de cualquier acto. También de este intento de diccionario.