Sin querer, pero queriendo, capto media conversación telefónica en una cafetería del barrio. –No, hija, a él ni le preguntes. No te va ayudar. Ya sabes que ante problemas graves siempre se busca un viaje internacional y se va a otro país. Él mismo ... me ha dicho que otra vez esto no le vuelve a pillar en España.

Por un momento creo que hablan de Pedro Sánchez. Pero sé que es imposible por el tono y los protagonistas –a este lado del móvil hay una señora mayor–. No, no estamos ante una cuestión de Estado sino más bien doméstica, aunque a veces coincidan y haya quien se escaquee de los dos ámbitos con la misma estrategia. Largarse fuera también tiene su mérito. Aunque, sobre todo, lo que tiene es su precio. Porque hablamos de una vía cara. Elitista, me han dicho en la cafetería de la Universidad. Todo el mundo no maneja para cruzar fronteras. Por eso –y por lo que ustedes saben–, Pedro Sánchez va a subvencionar el Interrail a nuestros jóvenes.

Menos mal que también va a poner el Gobierno dinero para rebajar el AVE. Me quedo más tranquila al saber que, desde ya, La Moncloa es una agencia de viajes con descuentazos también para territorio propio. Así que, prepárense para ver a Pedro Sánchez anunciando dos por uno, a lo 'Curro se va al Caribe', para las grandes rutas turísticas de nuestro patrimonio nacional. Claro que, como use esos términos lo dimiten algunos de su propio Gobierno. Pero ahí están, el Camino de Santiago, la Ruta del Quijote… Aunque probablemente Galicia a Sánchez le suena demasiado a Núñez Feijóo. Las llanuras manchegas no sé qué le inspiran, pero tampoco hay que olvidar que con García Page el líder del PSOE se lleva de aquella manera.

Sin embargo, en esto del turismo, la experiencia –que es lo que está de moda ahora– también depende mucho de cómo te acojan los autóctonos. Por eso, lo que más difícil me resulta es imaginar a Sánchez promocionando los trenes extremeños. Para empezar, menuda pasta.

Se cuenta que la madre de Marx le reprochó una vez a su hijo que «podía haber acumulado algún capital en vez de limitarse a escribir sobre él». Verídico o no, tiene guasa. Sobre todo, porque es lo que le van a decir al presidente por aquellas tierras. Mucho hablar de trenes, pero, ¿dónde están? Chacachá. A nadie le gusta ir a los sitios donde le recuerdan que tiene que ponerse a trabajar y solucionar problemas. Por eso, aunque ahora disimule, Sánchez es más de política Interrail, de aventura europea, de que el marrón te pille fuera, de vacaciones.

Se ha quejado el Partido Popular de la medida regalo. No hace falta explicarlo. Para parar el golpe ha salido Pilar Alegría a calificar a la oposición de partido «antitodo». Cómo estarán de envenenadas las ofertas que últimamente nos llueven del Gobierno –venga, creámonos jóvenes– que parece que no he sido la única que ha leído «antídoto».