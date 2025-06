Pedro Sánchez se enfrenta (a medias) a Trump en la cumbre de la OTAN –porque le conviene políticamente, podría ser, pero no lo sabemos, no estamos en su mente– y al día siguiente las opiniones no son blancas o negras. Ya no estamos en el ... Sánchez bueno, Trump malo. Ni viceversa. Es para empezar a respirar. Porque es síntoma de algo bueno. Uno que permite ver un punto de luz al final del estrecho túnel del populismo. Cosas del fin de la polarización: la sociedad, y con ello la opinión, muestra su hartazgo de posicionamiento inamovible. Estar siempre –y solo– a favor o en contra de Sánchez, de Trump o del que toque cansa, aquí, en Pekín, en La Haya, en Waterloo, en la carrera de San Jerónimo y hasta en TVE. Ya era hora, ¿no? Que será muy cómodo opinar siempre lo que dicen los tuyos, pero, aunque sólo sea por hastío –o por alguna neurona rebelde–, al final también fatiga.

Sí, que asistimos al final del sanchismo es un hecho que se confirma al escuchar un mayor abanico de opiniones sobre lo que hace, dice y festeja el presidente. No sólo en su partido, que ha quitado el tapón. Si están atentos, escuchan el descorche y el «glup, glup, glup» de tanta burbuja contenida. También en los medios que hasta no hace tanto le aplaudían hiciera lo que hiciera. Ahora que por fin no todos los suyos compran el 'Sánchez siempre es bien', ahora que se empiezan a visualizar matices, luces y sombras, comienza la verdadera etapa política del líder del PSOE. Hasta ayer lo suyo ha sido el Rincón del Vago. Copiar, calcar, comprar trabajos hechos, pedir favores a amigos. Pero ahora le toca trabajar, justificar lo que ha hecho. Sí, precisamente ahora que el Constitucional le ha dado la bendición (6-4) a su Ley de Amnistía. Sí, suya, porque de Puigdemont no es. ¿Ven? A ver cómo se arregla eso. Los favores que no se hacen enteros y completos no son verdaderos favores. Dice Sánchez que es «muy buena noticia para España», pero ¿y para él? Siempre podrá decir que lo intentó todo. Lo que está claro es que no lo consiguió todo. No sólo con Puigdemont. Para una jornada de descanso en pleno torbellino de la que podía disfrutar –todos los días no le da a uno la razón el Constitucional–, la UCO le registra un par de casas de exaltos cargos –Adif, Carreteras–. De la corrupción, lo sabe el presidente, no se sale. De que duden de ti, tampoco. Le debe de doler y, sin embargo, esa duda será el mejor legado que Pedro Sánchez podrá dejar en su mandato. Porque dudar es el único antídoto contra la polarización y el populismo. El fin del fanatismo. Dudar de los tuyos y de los de enfrente. Ambos ejercicios tienen su mérito. Síntoma de madurez democrática. La duda incomoda, pero a la vez moviliza. Porque te lleva a plantearte que igual no es todo blanco y negro. Lo mismo en la opinión que en el voto.