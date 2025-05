En la carrera por la igualdad, las mujeres muchas veces salimos perdiendo. Me dirán que es lo contrario, pero déjenme explicarlo. Todavía quedan ámbitos a los que no hemos llegado. Por ejemplo, no ha habido en este país ninguna presidenta de Gobierno. Bien, pues ... el día que una lo logre, la pobre, va a tener que demostrar mucho más que cualquier colega señor. El mero hecho de ser la primera lo exigirá. Le vamos a demandar una ejemplaridad exquisita. En la forma de mandar, de decidir, de hablar, de actuar. (Omito lo del vestir). Todo eso es una injusticia en sí misma. Porque cuando aterrice en Moncloa, la primera presidenta de España debería tener intacto un derecho inalienable: el de poder ser tan mediocre, maquinadora, déspota o torpe como cualquier hombre anterior o posterior en el cargo. Incluyo también los adjetivos positivos, si los hubiera. Porque no por ser mujer, la primera presidenta será mejor. Tampoco peor. Aun así, sin duda alguna, le pesará la corona de pionera. Porque ahí estaremos los demás, con la lupa extrema de la novedad de sexo. Una lupa que, a muchas pioneras, acaba por hartar. Me lo han contado primeras espadas de sectores como la cocina. Cansadas de ser las primeras, las que llaman a todos los congresos. Asfixiadas del aplauso por cuota.

Menos mal que a Leire Díez, la fontanera del PSOE o del Gobierno, no le va a pasar. Al menos, no del todo. Porque como no hay congresos de lo suyo –¿o sí?–, no la va a convocar nadie. Tampoco la va a premiar nadie. Y eso que ella es, de momento y que se sepa, la primera fontanera de partido en España. Alguien debería reconocerle que ha hecho historia. Será en el lado oscuro, pero no deja de ser un hito. Una placa, un trofeo, un aplauso, al menos… Pero como los suyos no lo van a hacer, aquí estoy yo. Sirva esta columna para celebrar que una mujer ha llegado a un mundo hasta ahora de hombres. Gracias a ella sabemos que nosotras también podemos.

Pero, de nuevo, le estamos exigiendo más que a ellos. Veo mucho colmillo afilado por sus formas y sus expresiones. Pero si Díez habla como Villarejo. Tiene, como él, frases dignas de estampar en camisetas. «Te siento con la Fiscalía». Decirlo te empodera. Prueben a hacerlo en voz alta. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver mujeres en estos papeles. Nos ponen frente a la espía y, guiados por el algoritmo, sólo esperamos una Mata Hari. ¿Ven? Díez ha venido a romper moldes. ¿Que la han pillado? Así puedo yo escribir hoy esta columna sobre igualdad en los bajos fondos políticos.

Las luchas contra los techos de cristal son esenciales: más mujeres líderes, más CEO… Pero no hay que olvidarse del resto de ámbitos, los que no son tan brillantes ni sofisticados. La igualdad por abajo. Aún no sabemos si es mérito del PSOE o del Gobierno, pero la han traído a las cloacas.