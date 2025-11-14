Suscribete a
Hay un franquismo psicológico persistente, y este se llama agradecimiento. Fueron cuarenta años de gente agradecida. Regresa el agradecimiento y se enmascara como responsabilidad. No fue responsable de lo que hizo o no hizo el fiscal general del Estado

NIETO

Manuel Vilas

Servicial y agradecido, esos son los dos atributos que uno espera de alguien a quien le has regalado el cielo, le has regalado un puesto que representa el triunfo de una carrera profesional y la envidia de los demás. Que te envidien los demás es ... lo mejor del mundo. Imagínate que un presidente del Gobierno de un país europeo importante te nombra fiscal general del Estado. No es cualquier cosa. La elección de tu persona es un acto de máxima confianza. Tu persona alcanza el altar máximo de la carrera profesional a la que decidiste dedicar tu vida desde tu más tierna e inocente mocedad. Estoy hablando de psicología política, algo de lo que nadie habla en las tertulias de televisión. Mira que hablan de estupideces y se olvidan de lo fundamental: la codicia. Cómo no lanzarse a socorrer a tu benefactor cuando este necesita una pequeña ayuda. Todos lo haríamos. Es lo más humano del mundo si piensas que te han colocado donde te han colocado porque te lo mereces. Son mucho mejores los que piensan que no se lo merecen. Acaban siendo más cautos y no meten la pata. ¿Quién en España no le hace un favor a su jefe si su jefe necesita una pequeña ayuda? Quien te nombra ministro, o fiscal, o lo que sea que te puedan nombrar, espera de ti algo. ¿Espera que tu denodado esfuerzo sea la consecución óptima del bien general de España? Eso ya no existe, por eso la crisis de la democracia española es un agujero negro. Contra el uso de los poderes del Estado para asesinar socialmente a un individuo ya nos previno el escritor judío de lengua alemana Franz Kafka, cuya lectura recomiendo a quienes estén interesados en la contemplación de la vida política española desde la psicología del triunfo y el fracaso.

