Uno fue ministro hace tiempo y el otro, presidente autonómico, y llegan apurados al almuerzo, pasados quince minutos de la hora porque todo está atestado. «¿Dónde está la crisis?». Nunca fueron desleales con su partido, «pero esta es una situación extraña, anómala, con códigos políticos ... nuevos que ha impuesto Sánchez». Setas de entrante.

«Mira, lo del marido de Calviño ha sido sintomático, tan burdo… Han entrado en esa fase en la que uno se siente impune e inmune, ebrio de poder. Hay un vídeo que no ha circulado demasiado, pero retrata esto que digo. Sánchez fue con el Rey a inaugurar un AVE, y en la estación dos señoras gritaron vivas a Don Felipe, y a él lo abuchearon. Vete ya, le decían. El Rey saludó como agradecimiento. Sánchez, en cambio, se encogió de hombros y las miró con sonrisa de sobrado como diciendo 'jódanse' con aire se superioridad. No miento. Ahí está el vídeo. No es un presidente templado. Además, cada vez lleva peor lo del rechazo visceral, como en la noche de Serrat. Lo conocemos».

El expresidente autonómico asiente. «Su sobreactuación en el Senado, dirigiendo risotadas a la bancada socialista mientas la oposición le acusa de beneficiar a 120 agresores sexuales lo delata también. Hay nervios y solo se siente cómodo cuando viaja y Von der Leyen se le derrite. Pero esto no va. Mira los sondeos. El más alto nos da 118 escaños; el más bajo, 90. Eso no es una horquilla, es un chiste. El desgaste es abrumador. Nadie pronosticó lo de Andalucía, y aquí en Madrid, en la burbuja mediática y política, todo va muy rápido. Pero en las pequeñas ciudades y los pueblos no es así. Los errores permanecen como las mentiras. Lo de los fondos europeos no funciona, y el colchón electoralista para 2023, veremos. Puede que lo del TC, tan lioso, técnico y oscuro termine en un reparto de culpas… nadie se entera del galimatías. Pero lo del Falcon para un concierto, lo de los violadores, lo de soltar etarras, ayudar a los corruptos… Eso en Andalucía o en Castilla-La Mancha nos hunde. Lo del TC ha sido un 'sujétame el cubata' de Bolaños, y cuando se pierde la brújula no hay fácil salida».

El exministro tercia. «Hay algo en el Gobierno que me recuerda a cuando nosotros fallamos. El ego. Cuando un Consejo de Ministros sobra y el presidente se enclaustra, malo. Empiezas a ir a ciegas y los ministros solo quedamos de palmeros, sin saber qué se cuece, o qué se va a aprobar mañana, improvisando. Hay gente nuestra que está diciendo en público que votará al PP. Eso no había ocurrido antes. Tampoco, tener que defender lo contrario de lo que defendíamos sin ser convincentes. Todo es una exhibición de falsa fortaleza y hay que empezar a manejar el voto 'contra'. Feijóo está fuerte en Cataluña porque Ciudadanos ha muerto. En Moncloa llaman a Sánchez 'el hombre de hielo', pero antes o después se irá derritiendo. Decís que quiere irse a Europa, no sé, de comisario, y puede ser. Pero sería unos años, un 'impasse' para volver porque su pulsión de poder es inagotable y no va a soltar el partido... Solo cree en él y en el control absoluto, y se lo estamos permitiendo...».