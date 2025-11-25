Las crónicas mejor informadas cuentan que en los pasillos del poder hay fuerte marejada. La indignación y el asombro campan a sus anchas. El presidente Sánchez no concibe que el Supremo se haya atrevido a tomar una decisión tan contraria a sus directrices. Él mismo ... había dictado sentencia: el fiscal era inocente. ¿Acaso no explicó con toda claridad que el juicio había servido para ponerlo de manifiesto? ¿No le escucharon decir los magistrados que nadie puede ser condenado por defender la verdad? ¿A qué viene entonces este acto de desacato? Según me cuentan mis espías paraguayos lo que le ha dicho a sus colaboradores más íntimos es que esto no se va a quedar así. Guardará las formas permitiendo que el ministro de Justicia hable de respeto al Estado de derecho, pero jaleará a los voceros habituales, a los lópeces de turno, para que camuflen con paráfrasis eufemísticas en sus invectivas diarias la idea de que los togados de la Sala Segunda que inhabilitaron a García Ortiz incurrieron en un delito de prevaricación como la copa de un pino. Es urgente –le han escuchado decir– defender la democracia de los ataques de la extrema derecha. Es lo que tiene el despotismo: necesita un discurso moral que convierta sus arbitrariedades, sus abusos de poder y sus iracundos eructos de tiranía soez en acciones justificadas por un bien mayor, noble, higiénico y salutífero. Con ese único afán de proteger a los ciudadanos indefensos de las afiladas garras del fascismo le ha pedido al Tribunal Constitucional que ponga las cosas en su sitio. Es decir, que corrija la sentencia de la última instancia judicial de nuestro Estado de derecho y que le saque los colores a los magistrados rebeldes –cinco de siete– que se atrevieron a dictar una sentencia que él mismo, él en persona, el líder máximo, el caudillo de la libertad, había descartado de antemano por ser manifiestamente injusta. Le da igual estar legitimando con esa orden la conversión del TC en lo que no es: un tribunal de casación del Supremo. Y, por supuesto, le importa una higa que para cumplirla el presidente del Constitucional tenga que embadurnar un poco más su apestosa toga con la mierda del camino. ¿De quién depende Cándido? ¡Pues eso! Lo único importante es salvar a España de la amenaza golpista que se cierne sobre ella. Si esto ha servido para algo –también le han oído decir, bueno, de hecho lo dijo en voz alta el domingo pasado– es para dejar claro que el juez Marchena es el portero que tiene la derecha en la entrada trasera de la Administración de Justicia. ¡A la hoguera con él! No necesito aclarar, a esta altura de la columna, que el panorama que la inspira me parece tétrico. El choque de trenes entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, va a ser de órdago. Pincho de tortilla y caña a que aún veremos, si las urnas no lo remedian, a jueces del Supremo acusando de prevaricación a magistrados del Tribunal Constitucional. Y lo peor de todo es que si lo hacen será en legítima defensa.

