La propuesta cíclica de que voten los menores, al cumplir los 16 años, viene ahora desde esa heteróclita formación de partidos comunistas a la que conocemos con el nombre de Sumar.

A mí me parece bien, pero la encuentro poco ambiciosa y roma de ... objetivos. Incompleta. Pacata. Desequilibrada. Un joven de 16 años podrá votar, pero seguirá teniendo prohibido abrir una cuenta corriente, sin avales de sus padres. Bueno, podríamos pensar que los bancos son más desconfiados que los políticos de los partidos comunistas. Pero es que la sociedad le impide conducir un automóvil hasta que no cumpla los 18 años. ¿Por qué se supone que un chico o una chica de 16 años es una persona equilibrada y responsable, si le adjudicamos el derecho para ir a votar, pero no hay que fiarse si conduce un automóvil o una motocicleta? ¿Se sospecha que los jóvenes son versátiles emocionales y, sin llegar a la bipolaridad, pueden ser ciclotímicos?

Más aún: ¿no resulta una tremenda injusticia que un conductor de 18 años puedan enviarle a la cárcel, cuatro años o más, por haber matado a un peatón en un paso de cebra, y que uno de 17, que conduce sin permiso, sólo sea castigado con un breve internamiento en un centro de menores? Todas las sociedades se organizan sobre la base de un conjunto de derechos y obligaciones, iguales para todos. Y, en nuestro país, ya existe una clara descompensación que a algunos no nos pasó inadvertida. Por ejemplo, una chica de 16 años se puede ir a abortar a una clínica, sin decirle ni una palabra a sus padres, pero no puede tomar un avión, sola, para volar a Lisboa, si no lleva consigo un permiso paterno. Es decir, que estamos ante una ciudadana reflexiva y equilibrada para decidir si se somete a la extracción de un feto, pero una irresponsable ciudadana, si se monta en un avión. A mí me parece bien que se abra el debate y discutamos y opinemos todos, porque el asunto es complejo, tanto como para poner el listón de la madurez en una determinada fecha. En algunos países europeos, lo de votar a los 16 años se permitió sólo para las elecciones europeas. Vamos, que un joven europeo de 16 años era un tipo sensato, con amplios y reflexivos conocimientos sobre Europa, pero se le consideraba irresponsable para votar a los políticos que iban a gobernar su país. Por cierto, si los partidos comunistas de Sumar proponen esta iniciativa por calcular que los jóvenes de 16 años les van a votar a ellos, y eso les va a favorecer en las elecciones, siento informarles que hoy, en Europa, un gran porcentaje de votos que recibe la extrema derecha procede de los menores de 30 años.

