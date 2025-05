Traición y política son conceptos tan coincidentes como incendio y quemaduras, lo que no impide que los protagonistas que resultan abrasados dejen de sufrir, a pesar de que tengan conocimiento de la relación entre la causa y los efectos.

Y deben de sufrir bastante esas ... dos hermanas –de género y de Consejo de Ministros– al contemplar cómo una de las suyas les vuelve la espalda y las traiciona. Gran parte de su vida dedicada a evidenciar el heteropatriarcado, mejor dicho, el peligro del heteropatriarcado, y resulta que la puñalada viene de la mano de una de las suyas, que, por otra parte, posee experiencia, tal como evidencia su biografía, de la que puede decirse que, desde que comenzó en Galicia a traicionar, bien al PCE, bien al Bloque Galego, su periplo es una sucesión de amigable compañía con los comunistas hasta que los abandona, y vuelta a empezar.

Por si fuera poco, la para ellas traidora fue ungida por un macho heteropatriarcal –que es que resulta difícil romper los grilletes de la esclavitud– y no me extraña que una tercera hermana, secretaria de Estado, haya mostrado el horizonte para la mujer: onanismo y nada de coitos, con lo que el futuro de la Humanidad quedará restringido a la maternidad de laboratorio, posiblemente menos placentera, pero más aséptica, aunque puede que las fábricas de preservativos deban reciclarse hacia productos como bolsas para incontinencia prostática o impermeabilizantes para asfaltado de calles y carreteras.

Es cierto que la tribu de hermanas está en contra de la maternidad subrogada, pero también estaban en contra de que los condenados por violación salieran de las cárceles o se les rebajaran las penas, y pusieron en marcha una ley que lo permitía, pero eso son las contradicciones capitalistas de tener que vivir en una sociedad podrida, llena de empresas, bancos y otras desgracias.

La acusada de traidora, naturalmente, no se contempla como tal, sino como una salvadora de los errores de sus antiguas hermanas, que salvará de la equivocación en que está sumida la izquierda, y vendrá ese día en que sólo existirán los sindicatos, como ya ha anticipado, con su actuación como ministra de Trabajo, organizando acuerdos en los que los empresarios sólo están invitados a pagar lo que digan la ministra y sus socios sindicales.

Escribo estas consideraciones a la hora en que no ha terminado de consumarse la traición, pero recuerdo la reflexión de un conocido político de mi pueblo que, en vísperas de una obligada dimisión –provocada, naturalmente, por la traición de un conmilitón amigo– me confesó que la vida política se parece a la Semana Santa: comienza con un domingo de Ramos, tan triunfal como el de ayer, y termina en un calvario. ¡Ah! –y esto ya es producto de mi observación–, los políticos no suelen resucitar.