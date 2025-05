Nunca se le pasó por la imaginación –y era tremendamente imaginativo– a Adolfo Suárez. No tuvo tiempo para pensar en ello Leopoldo Calvo-Sotelo. Quizás Felipe González, en los 14 años que ejerció como presidente de Gobierno, hubiera considerado la idea, y es posible que ... la rechazara con objeto de evitar interpretaciones maliciosas. Hay que excusar a José María Aznar, porque estas iniciativas siempre las debe llevar a cabo un presidente de izquierdas. El avispado José Luis Rodríguez Zapatero, envuelto en la gran crisis, no lo consideró oportuno, y Mariano Rajoy ya sabemos que no era persona de iniciativas novedosas. Tuvo que llegar una persona atrevida, más que atrevida, osada, para que –¡por fin!– algo tan necesario para nuestra democracia se cumpliera: evangelizar a la población española sobre las cargas y servidumbres que lleva consigo la pesada labor de presidir el Gobierno de España.

Sin falsos pudores, sin melindres fuera de lugar, sin remilgos de otra época, sin afectaciones en desuso, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha llegado a un acuerdo con productoras solventes para grabar, al menos dos capítulos, o cuatro, sobre el esfuerzo titánico que supone para Pedro Sánchez subirse al Falcon, bajarse del Falcon; subirse al coche oficial, bajarse del coche oficial; subirse al helicóptero, bajarse del helicóptero; y todo ello nos será minuciosamente contado para que, en un afán de transparencia sin precedentes, el pueblo español tenga conocimiento de la atribulada tarea que lleva consigo presidir el Consejo de Ministros. Naturalmente, no faltarán mentes retorcidas que pretenderán ver, en esta pedagógica misión, un afán de culto a la personalidad del presidente del Gobierno. Pero quien conozca el sentido de Estado de Félix Bolaños, lejos de cualquier posición partidista, y quien tenga constancia de la humildad, de la sencillez, de la modestia y falta de arrogancia de Pedro Sánchez, deberá reconocer que está equivocado. Es verdad que algunos escépticos, como yo, le denominamos Pedro I, El Mentiroso, pero en esta ocasión los documentales en dos capítulos, susceptibles de ser cuatro, estoy seguro que serán un homenaje a la presidencia del Gobierno en abstracto, y si, de manera constante y continuada, aparece la figura de Pedro Sánchez será por mera coincidencia cronológica, y porque la productora del pedagógico documental no va a estar haciéndoles perder el tiempo a Rajoy, a Zapatero o a Aznar. Por fin –¡por fin!– los españoles de a pie, sin distinción de renta y estamento social, vamos a tener la oportunidad de ver lo que sufre y soporta nuestro presidente de Gobierno. Dos capítulos me parecen una mierda, y cuatro, algo tacaño para el objetivo. Creo que debería iniciarse una serie, y que continuara temporada tras temporada. Lo merece el objetivo y nos lo merecemos los españoles. Hasta tengo título para la serie: «El ala oeste de La Moncloa». Por fin, la televisión vuelve por la caritativa senda de la educación y la sensibilidad.

