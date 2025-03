Nací en la posguerra y alcancé a observar y sufrir, no sólo el racionamiento, sino la vigilancia inquisitorial sobre la sociedad a la hora de ser admitido en un trabajo o alquilar un piso. Poco a poco, la sociedad fue abriéndose, la dictadura evolucionó hacia ... la dictablanda, pero quedó un porcentaje de inquisidores, que seguían denominando «rojo» a cualquier protagonista de una heterodoxia que no formara parte del ritual franquista.

Este fin de semana, en una manifestación a favor de la llamada 'ley trans', leí una pancarta en la que, con gran desparpajo, se leía «Fuera los fachas contra la 'ley trans'». Es decir, se consideraba hereje a cualquier médico, psiquiatra psicólogo, jurista o ciudadano de a pie que no fuera un entusiasta defensor de la nueva ley.

El maniqueísmo es una manera tan burda como cómoda y sencilla de caminar por la vida. Nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Nosotros somos mejores, pero no sólo eso, sino vamos a perseguir a los malos, y a que abjuren de sus equivocadas creencias para que sean igual de buenos que nosotros. Estos nuevos inquisidores son los que justifican tratar de impedir por la fuerza que una persona pronuncie una conferencia en una facultad, porque los nuevos inquisidores han llegado hasta la Universidad, y cuando eso se produce, cuando el maniqueísmo se enseñorea en los campus –donde siempre ha residido la tolerancia– es que los nuevos inquisidores han ganado la batalla, y la dialéctica, la discusión, la inteligencia, ha sido desterrada por la doctrina totalitaria.

Los nuevos inquisidores son muy variados, los hay veganos, ecologistas, de izquierdas, de derechas, secesionistas y maleducados todos. Los que se muestran más orgullosos de su inquisición son los secesionistas, que incluso han dejado fuera de la ley a la misma Ley, si las sentencias no coinciden con sus intereses. (Y despachan a un excelente profesor de violín por conocer, pero no hablar a la perfección, la lengua local autonómica). La argumentación ha sido sustituida por la descalificación. Si estás en contra eres un facha, un hereje, un pobre ciudadano que piensa de manera equivocada.

Menos mal que ya no existe la hoguera. Ahora, el gran inquisidor humilla a su antecesor despachándole de la asamblea, como en China, mientras el pequeñito inquisidor español te llama facha.

De cualquier manera, tengo edad suficiente para no inmutarme cuando me califiquen como facha, y mi única reacción será desear al sancionador que me toque el higo. O el nabo, porque si los nuevos inquisidores establecen que se puede elegir libremente el sexo, creo que también yo tengo derecho a elegir, en la metáfora, un fruto o un tubérculo, según me encuentre de ánimo en ese día o en ese momento.