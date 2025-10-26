Se quejaba, ayer, Alfonso J. Ussía, de que el Café Gijón, de Madrid, va a cambiar de dueños y, seguramente, de decoración. Espero que no suceda como en mi amada Zaragoza, donde el tradicional Café La Maravilla, fue sustituido por uno de esos establecimientos ... especializados en bocadillos de carne picada, descongelada, denominados hamburguesas. Creo que todavía quedan en pie, a pesar del afán modernizador del sector cateto, dedicado a la hostelería, el Iruña, en Pamplona; el Novelty, en Salamanca; Els 4 Gats, en Barcelona; el Royalty, en Cádiz, y tantos otros, porque cada ciudad tiene –o tenía– su café secular.

La penúltima vez que estuve en el Café Gijón fue con Álvaro de Luna, y la última con un equipo de Telemadrid, porque grababan un programa, en el que participamos algunos de los que habíamos ganado el premio Café Gijón, de novela. Tengo recuerdos de aquélla etapa, porque el jurado lo presidía Francisco Umbral, y –según me enteré meses más tarde– se opuso a que el premiado fuera yo, porque su candidato era un camarero, del propio café, que había escrito una novela. Creo que la elección de Umbral era mucho más brillante, porque ni al camarero ni a mí nos conocía casi nadie, y, un camarero del Café Gijón, ganador del premio, hubiera suscitado muchísimo más interés.

Años más tarde, coincidí con Umbral, en una tertulia que presentaba Jesús Hermida, en TVE. Como Umbral vivía en una colonia de chalés en Majadahonda, y yo en un piso de una urbanización cercana, compartimos muchas semanas el coche de producción, que unas veces pasaba a buscarle a él y, luego, me recogía a mí, o al contrario. Aquello me permitió conocer al Umbral auténtico, sencillo, nada aparatoso, que se transformaba bastante, cuando aparecían los focos de las cámaras. Nunca le comenté la chismorrería del premio, por supuesto, y puede que ni siquiera recordara algo que para él fue una anécdota, y para mí un estímulo importante.

Pasado el tiempo, murió Umbral, me cambié de urbanización, sin salir de Majadahonda, y ahora, cuando salgo a la calle, a cincuenta metros, al doblar la esquina, puedo leer: calle de Francisco Umbral.

No he sido un cliente habitual como Raúl del Pozo, pero he llevado a bastantes amigos, de paso por Madrid, porque el Café Gijón es una leyenda de recuerdos, como lo es la Cervecería Alemana, de la plaza de Santa Ana, donde me gusta sentarme, con mi mujer, en la mesa que solía ocupar Ava Gardner.

Los cafés centenarios, siempre albergaron escritores, porque los escritores no tenían calefacción en sus casas, y porque los cafés eran una especie de casinos sociales, en los que se podía entrar sin pagar una cuota, o ser aprobados por una junta de ricachones. Naturalmente, vivimos en un país libre –todavía, a día de hoy– y el comercio es libre. Pero modernizar no es sustituir el mármol por el plástico, sino poner wifi, que no se ve. Y, tampoco, reformar catedrales.