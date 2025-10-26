Suscribete a
CAFÉ CON NEUROSIS

Modernidad no es reformar catedrales

Los cafés centenarios siempre albergaron escritores, porque los escritores no tenían calefacción en sus casas

No disparen al autónomo

Un mal día para Rufián

Luis del Val

Luis del Val

Se quejaba, ayer, Alfonso J. Ussía, de que el Café Gijón, de Madrid, va a cambiar de dueños y, seguramente, de decoración. Espero que no suceda como en mi amada Zaragoza, donde el tradicional Café La Maravilla, fue sustituido por uno de esos establecimientos ... especializados en bocadillos de carne picada, descongelada, denominados hamburguesas. Creo que todavía quedan en pie, a pesar del afán modernizador del sector cateto, dedicado a la hostelería, el Iruña, en Pamplona; el Novelty, en Salamanca; Els 4 Gats, en Barcelona; el Royalty, en Cádiz, y tantos otros, porque cada ciudad tiene –o tenía– su café secular.

