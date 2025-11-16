El día que terminó el carnaval, y el ciudadano Álvaro García Ortiz se despojó del disfraz de fiscal general del Estado y se sentó en el banquillo de los acusados, pensé que, en realidad, todo se debía al exceso de un político macho sobre ... una política hembra que le obsesiona tanto que hemos llegado al ridículo.

Todos los seres humanos atravesamos etapas de manía hacia alguna persona. Muchas de esas manías son superficiales –un presentador, una actriz, un camarero, un cliente–, pero hay otras que son persistentes, porque el objeto y sujeto de la manía es alguien próximo –un cuñado, una sobrina, un abuelo, un vecino…–, y eso es más difícil de soportar, y de curar.

Con los contrincantes políticos también surgen manías. Y hay dos características que pueden transformar la manía común en algo muy grave: la soberbia del maníaco y considerar que el rival no es un contrincante, sino un enemigo a eliminar. Esa mezcla peligrosa convierte la rivalidad en una obsesión nociva que lleva al exceso, y del exceso al ridículo.

La obsesión maníaca de Pedro I, El Mentiroso, por la presidenta de la Comunidad de Madrid es algo sorprendente, porque resulta insólita en nuestra reciente historia democrática. Hace mucho, me quedé sorprendido cuando, en una visita oficial a otro país, El Obsesionado hizo una alusión a su enemiga. Me sonó tan raro como si el primer ministro de Reino Unido, en una visita oficial a España, durante la rueda de prensa, dirigiera un puyazo al alcalde de Edimburgo.

Me he referido, al principio, al disfraz del fiscal general del Estado, porque la obsesión de Pedro I, El Mentiroso, sobre su enemiga ha convertido a gran parte de la Fiscalía en el Bufete General de Abogados de la Defensa para la familia del presidente del Gobierno; de la misma manera que la Abogacía del Estado, en muchas ocasiones, actúa de fiscal acusador de los amigos y defensores de Isabel Díaz Ayuso.

Las acusaciones sobre delitos de Hacienda no son nada excepcional. Yo las he sufrido. Y, generalmente, los que no tenemos mucho dinero pagamos o pactamos, porque recurrir es muy caro. Eso sí, los que tienen más dinero recurren, y los jueces, de cada cuatro casos, tres les dan la razón a los reclamantes y se la quitan a la Hacienda Pública.

Que de los centenares de presuntos o posibles líos con Hacienda la Fiscalía General del Estado sintiera un inusitado interés por una cantidad bastante común, y no muy abultada, sólo puede deberse a que se supo que el anónimo contribuyente mantenía una relación con la enemiga política que tiene obsesionado a Pedro I, El Mentiroso.

No es la primera vez que Hacienda inspecciona a alguien por motivos políticos, pero nunca se había llegado a la desmesura de enlodar, a ojos vistas, la labor de la mayoría de los fiscales, que persiguen el delito en defensa de la sociedad.

Da igual cuál sea la sentencia. Del exceso se ha llegado al ridículo.