Illa –el mentiroso del «comité de expertos» que nunca existió– dijo en su día que no iba a aumentar el número de embajadas. Otra mentira

Luis del Val

Las embajadas de los separatistas catalanes no se pueden denominar así, y se bautizan con diversos nombres. El más rimbombante es el de Delegación del Gobierno de Cataluña, pero hay muchas más embajaditas, repartidas por los cinco continentes, con otras denominaciones: Oficina de la ... Agencia Catalana de Turismo (ACT); Oficina de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ); Oficina del Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC); Oficina del Instituto Ramón Lluc (IRL); y Oficina de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Todas ellas se acercan al centenar, y las pagamos usted y yo, porque gracias a ese despilfarro exterior la deuda catalana aumenta y, dentro de poco, abonaremos parte de los más de los casi 80.000 millones de la deuda contraída por los separatistas, gracias a que el Gobierno va a abonar 17.000 millones, que, según la excelentísima y mentirosa ministra de Hacienda, va a ser un paquete para ayudar todas las autonomías.

